Тину Кароль заподозрили в беременности после концерта ко Дню Независимости

Как правило, Тина Кароль отдает предпочтение образам, которые облегают ее фигуру. Но светящийся топ от дизайнера Сlara Daguin предательски скрыл талию артистки.

Видео: Тина Кароль на НСК "Олимпийский"

В комментариях поклонники резюмировали: Тина - беременна. Вот что фаны пишут в отзывах:

Беременая

Вона вагiтна?

Что-то мне кажется что наша красуня в "интересном положении"

Тина Кароль воспитывает 12-летнего сына Вениамина, которого она родила в браке с Евгением Огиром. Муж артистки умер в 2013-м от рака желудка. С тех пор о личной жизни певицы известно очень мало.

Отметим, что в этот же день Тина Кароль выступила вместе с известным итальянским исполнителем, обладателем Грэмми Андреа Бочелли. Тогда на ней было обтягивающее желтое платье, и фигура артистки признаков беременности не показала.

Фото: Тина Кароль и Андреа Бочелли (instagram.com/zelenskiy_official)