Тіну Кароль запідозрили у вагітності після концерту до Дня Незалежності

Як правило, Тіна Кароль віддає перевагу образам, які облягають її фігуру. Але яскравий топ від дизайнера Сlara Daguin зрадницьки приховав талію артистки.

Відео: Тіна Кароль на НСК "Олімпійський"

У коментарях шанувальники резюмували: Тіна - вагітна. Ось що фани пишуть у відгуках:

Вагітна

Вона вагітна?

Щось мені здається що наша красуня в "цікавому положенні"

Тіна Кароль виховує 12-річного сина Веніаміна, якого вона народила в шлюбі з Євгеном Огіром. Чоловік артистки помер в 2013-му від раку шлунка. З тих пір про особисте життя співачки відомо дуже мало.

Відзначимо, що в цей же день Тіна Кароль виступила разом з відомим італійським виконавцем, володарем Греммі Андреа Бочеллі. Тоді на ній була обтягуюча жовта сукня, і фігура артистки ознак вагітності не показала.

Фото: Тіна Кароль і Андреа Бочеллі (instagram.com/zelenskiy_official)