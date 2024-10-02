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Тіну Кароль запідозрили у романі з молодим бізнесменом: як він виглядає (фото)

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Іванна Пашкевич

У мережі обговорюють ймовірний роман співачки Тіни Кароль з молодим бізнесменом.

Таку заяву зробив блогер-пліткар Богдан Беспалов на своєму YouTube-каналі, пише РБК-Україна (проект Styler).

Що відомо про нового обранця Кароль

Зі слів оглядача українського шоу-бізнесу, бойфренду 39-річної артистки 30. Звати його Юрій Арошидзе і він бізнесмен.

Чоловік родом Білорусі, і, як з’ясувалося, навіть служив в білоруській армії.

Підприємець 16 років проживає в США і періодично буває в Україні.

Юрій Арошидзе з Тіной Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Арошидзе є очільником американської компанії, яка допомагає травмованим українським захисникам безкоштовно отримувати протези.

"Юрій Арошидзе, 30 років. Мама українка, тато грузин. Понад 16 років здебільшого мешкає в США, але буває і в Україні. Народився і виріс в білоруському містечку Несвіжі, де і зростав. Нині зачарований Тіною. Юрій Арошидзе - президент Protez Foundation. Виготовляють протези та реабілітують наших військових", - написав у своєму Telegram-каналі Беспалов.

Юрій Арошидзе (фото: instagram.com/u.aroshidze)

Зазначимо, що Тіна Кароль неохоче ділиться подробицями особистого життя, а про її стосунки майже нічого не відомо.

Зірка була лише один раз у шлюбі. У 2008 році вона вийшла заміж за продюсера Євгена Огіра, від якого народила сина Веніаміна. На жаль, 2013 року чоловік артистки помер від раку шлунку.

У шлюбі з ним Тіна народила сина Веніаміна, якому зараз 15 років і він живе та навчається у Великій Британії.

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