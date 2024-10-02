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Тину Кароль заподозрили в романе с молодым бизнесменом: как он выглядит (фото)

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Иванна Пашкевич

В сети обсуждают вероятный роман певицы Тины Кароль с молодым бизнесменом.

Такое заявление сделал блоггер-сплетник Богдан Беспалов на своем YouTube-канале, пишет РБК-Украина (проект Styler).

Что известно о новом избраннике Кароль

Со слов обозревателя украинского шоу-бизнеса, бойфренду 39-летней артистки 30. Зовут его Юрий Арошидзе и он бизнесмен.

Мужчина родом Беларуси, и, как выяснилось, даже служил в белорусской армии.

Предприниматель 16 лет проживает в США и периодически бывает в Украине.

Юрий Арошидзе с Тиной Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Арошидзе является главой американской компании, которая помогает травмированным украинским защитникам бесплатно получать протезы.

"Юрий Арошидзе, 30 лет. Мама украинка, папа грузин. Более 16 лет в основном живет в США, но бывает и в Украине. Родился и вырос в белорусском городке Несвиж, где и рос. Сейчас очарован Тиной. Юрий Арошидзе - президент Protez Foundation. Изготавливают протезы и реабилитируют наших военных", - написал в своем Telegram-канале Беспалов.

Юрий Арошидзе (фото: instagram.com/u.aroshidze)

Отметим, что Тина Кароль неохотно делится подробностями личной жизни, а о ее отношениях почти ничего не известно.

Звезда была лишь один раз в браке. В 2008 году она вышла замуж за продюсера Евгения Огира, от которого родила сына Вениамина. К сожалению, в 2013 году муж артистки умер от рака желудка.

В браке с ним Тина родила сына Вениамина, которому сейчас 15 лет и он живет и учится в Великобритании.

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