Тіні Кароль заборонили співати російською мовою на "Танцях з зірками" в Грузії

Відома українська співачка Тіна Кароль в черговий раз виступила в Грузії в прямому ефірі шоу "Танці з зірками". Разом з популярним грузинським виконавцем Анрі Джохадзе співачка виконала нову версію свого хіта "Красиво".

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Цікаво, що артисти співали англійською та грузинською мовами. При тому, що оригінал пісні звучить російською мовою. Мабуть, співачці заборонили виступати мовою агресора. Раніше між Грузією і Росією були військові конфлікти. Це вже вдруге, коли Тіні Кароль співає не російською на грузинських "Танцях". Зазначимо, що у співачки дуже багато відомих пісень, які написані саме цією мовою. Тіні Кароль виступила на грузинських "Танцях з зірками" (відео: YouTube)