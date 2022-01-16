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Тіні Кароль заборонили співати російською мовою на "Танцях з зірками" в Грузії

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Грузія, Неділя 16 січня 2022 17:03
Тіні Кароль заборонили співати російською мовою на "Танцях з зірками" в Грузії Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Автор: Styler

Відома українська співачка Тіна Кароль в черговий раз виступила в Грузії в прямому ефірі шоу "Танці з зірками". Разом з популярним грузинським виконавцем Анрі Джохадзе співачка виконала нову версію свого хіта "Красиво".

Детальніше про це читайте в нашому матеріалі нижче.

Цікаво, що артисти співали англійською та грузинською мовами. При тому, що оригінал пісні звучить російською мовою. Мабуть, співачці заборонили виступати мовою агресора. Раніше між Грузією і Росією були військові конфлікти.

Це вже вдруге, коли Тіні Кароль співає не російською на грузинських "Танцях". Зазначимо, що у співачки дуже багато відомих пісень, які написані саме цією мовою.

Тіні Кароль виступила на грузинських "Танцях з зірками" (відео: YouTube)

Нагадаємо, продюсер українських "Танців з зірками" Володимир Завадюк назвав двох найбільш конфліктних і скандальних українських співачок. За його словами, це Тіна Кароль і Наталія Могилевська.

Раніше ми також писали про те, що в мережі з'явилося архівне відео з 21-річною Тіною Кароль і 15-річною Юлією Саніною на одній сцені. У той час Юлія Саніна брала участь в одному з талант-шоу, де ведучими була Тіна Кароль і співак EL Кравчук.

Цікаво, що через 14 років після цього відео Саніна і Кароль записали спільний трек на пісню "Вільна". При цьому він став саундтреком до фільму "Віддана".

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Грузія Тіна Кароль
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