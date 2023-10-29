Тіна Кароль засвітилась в міцних обіймах Діми Жука: торкнувся того, чого не можна

Діма Жук торкнувся сідниць Тіни Кароль

В мережі активно шириться відео, на якому співачка і танцюрист репетують свій новий виступ. Все це відбувається в гарному настрої та під трек Жука.

Дмитро закружляв Тіну, потім обійняв і в один момент ніби відштовхнув її, при цьому встиг ніжно торкнутися її сідниць та покласти іншу руку на живіт артистки.

Звісно, цей танець виглядає дуже близьким для партнерів та доволі пристрасним. Але у парних танцях тримати дистанцію неможливо.

Навіть якщо рухи Дмитра і є трохи нахабними, за виразом обличчя Кароль так і не скажеш, бо зірка весь час посміхається.

Тіна була у білому костюмі без макіяжу та з перебинтованою рукою, можливо зірка її травмувала під час репетицій або занять йогою. Проте фанів цей факт не зачепив, адже вони звернули увагу на ті частини тіла, за які хапався танцюрист.

Адже прихильники одразу почали засипати їх вогниками та сердечками. А дехто навіть залишив коментарі зі словами:

ви, можливо, гарна пара

дуже круто

ти сексі

Роман між Кароль та Жуком

Загалом романтичні стосунки знаменитостям приписують вже давно. Все почалося з того, як Тіна і Дмитро виступили разом на шоу "Танці з зірками", коли Кароль стала третьою учасницею танцю разом з Юлією Саніною.

А також на чутки дуже сильно впливає той факт, що Жук є хореографом всіх номерів співачки. Вони часто проводять час разом і танцюють доволі пристрасні танці на сцені.

До того ж у мережі гуляє інформація про те, що саме Тіна Кароль допомогла танцівнику розпочати сольну співочу кар’єру. Тож приводів вистачає.

Кароль і Жук на спільному виступі (фото: instagram.com/dima_zhuk_official)