Тіна Кароль зачитала сильний вірш про війну (відео)

"3 Днем захисників та захисниць! Великий день сильної, незламної країни. Дякую", - зазначила у своїй публікації популярна співачка.

Авторка вірша - молода українська поетеса Марія Библик. На її сторінці в Instagram можна знайти багато творів, які стосуються війни та тих реалій, які кожен українець сьогодні переживає.

Текст вірша до Дня захисників та захисниць України

Там серед степу, між палючих і пекельних вогнів,

Десь далеко від дому, в епіцентрі смертельних боїв,

Хтось боронить твій ранок від руки ворогів

Прошу, не забудь їм сказати "Дякую".

Там серед зброї, серед сірих і обстріляних днів,

Десь далеко на сході, серед бурі й вітрів,

Хтось собою тримає свободу і спиняє ворожих катів.

Помолимося за них у молитві, з подякою.

А ворог нехай не залякує!

День захисників та захисниць України

Щороку 1 жовтня українці відзначають День захисників та захисниць України. Ця дата присвячена вшануванню героїв, які присвятили своє життя захисту країни та її суверенітету.

Цей день набув особливого значення під час повномасштабного російського вторгнення та став символом визнання та вдячності військовим та громадянам України, які стали на захист своєї країни.