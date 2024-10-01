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Тина Кароль прочитала сильное стихотворение о войне (видео)

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Катерина Собкова

Известная певица Тина Кароль, которую недавно довели до слез на съемках проекта "Дім звукозапису", 1 октября, в День защитников и защитниц Украины прочла проникновенное стихотворение о войне.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook артистки.

"3 Днем защитников и защитниц! Большой день сильной, несокрушимой страны. Спасибо", - отметила в своей публикации популярная певица.

 

Автор стихотворения - молодая украинская поэтесса Мария Быблык. На ее странице в Instagram можно найти много произведений, касающихся войны и тех реалий, который каждый украинец сегодня переживает.

Текст стиха ко Дню защитников и защитниц Украины

Там серед степу, між палючих і пекельних вогнів,

Десь далеко від дому, в епіцентрі смертельних боїв,

Хтось боронить твій ранок від руки ворогів

Прошу, не забудь їм сказати "Дякую".

Там серед зброї, серед сірих і обстріляних днів,

Десь далеко на сході, серед бурі й вітрів,

Хтось собою тримає свободу і спиняє ворожих катів.

Помолимося за них у молитві, з подякою.

А ворог нехай не залякує!

День защитников и защитниц Украины

Каждый год 1 октября украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины. Эта дата посвящена чествованию героев, посвятивших свою жизнь защите страны и ее суверенитету.

Этот день приобрел особое значение во время полномасштабного российского вторжения и стал символом признания и признательности военным и гражданам Украины, вставшим на защиту своей страны.

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