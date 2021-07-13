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Тина Кароль впервые показала клип, который сняли 10 лет назад

Новина українською →
Киев, Вторник 13 июля 2021 16:05
Тина Кароль впервые показала клип, который сняли 10 лет назад Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Автор: Роман Мирончук

Тина Кароль опубликовала тизер неизданного клипа на песню "Микроволновка", который снимался еще 10 лет назад, но так нигде и не был показан.

Видео украинская певица опубликовала в Instagram.

Отметим, что режиссером клипа выступил известный клипмейкер Алан Бадоев. Таким образом артистка пригласила своих поклонников на концерт в Киеве, который пройдет 16 июля в КВЦ "Парковый".

Певица рассказала, что клип так и не выпустили, поскольку тогда ее семейная жизнь не была созвучна с песней и клипом. Теперь же видео будет подарком поклонникам артистки.

Данный сюрприз приурочен ко дню рождения фан-клуба Тины Кароль. В Instagram опубликован только тизер, а полную версию можно посмотреть на Patreon Tina Karol. Стоимость месячной подписки составляет 2,99 доллара.

Там артистка выставляет эксклюзивные релизы синглов и альбомов, новые фотосессии и неопубликованные ранее снимки и т.д.

Тина Кароль - Микроволновка (видео с концерта)

Напомним, Тина Кароль чуть не отравилась на музыкальном фестивале Atlas Weekend, который недавно прошел в Киеве на ВДНХ. На шоу певицы было очень много пиротехники, которая образовала облако угарного дыма.

Артистке в один момент нечем стало дышать, и она начала задыхаться. Она подчеркнула, что ситуация была очень похожа на задымление во время пожара.

Мы также писали о том, сколько стоит гастрольный гардероб Тины Кароль.

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Тина Кароль клип
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