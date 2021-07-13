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Тіна Кароль вперше показала кліп, який зняли 10 років тому

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 16:05
Тіна Кароль вперше показала кліп, який зняли 10 років тому Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Автор: Роман Мирончук

Тіна Кароль опублікувала тизер невиданого кліпу на пісню "Микроволновка", який знімався ще 10 років тому, але так ніде і не був показаний.

Відео українська співачка опублікувала в Instagram.

Зазначимо, що режисером кліпу виступив відомий кліпмейкер Алан Бадоєв. Таким чином артистка запросила своїх шанувальників на концерт в Києві, який пройде 16 липня у КВЦ "Парковий".

Співачка розповіла, що кліп так і не випустили, оскільки тоді її сімейне життя не було співзвучне з піснею і кліпом. Тепер же відео буде подарунком шанувальникам артистки.

Даний сюрприз присвячений до дня народження фан-клубу Тіни Кароль. У Instagram опублікований тільки тизер, а повну версію можна подивитися на Patreon Tina Karol. Вартість місячної підписки складає 2,99 долара.

Там артистка виставляє ексклюзивні релізи синглів і альбомів, нові фотосесії і неопубліковані раніше знімки і т.д.

Тіна Кароль - Мікрохвильова (відео з концерту)

Нагадаємо, Тіна Кароль ледь не отруїлася на музичному фестивалі Atlas Weekend, який недавно пройшов в Києві на ВДНГ. На шоу співачки було дуже багато піротехніки, яка утворила хмару чадного диму.

Артистці в один момент нічим стало дихати, і вона почала задихатися. Вона підкреслила, що ситуація була дуже схожа на задимлення під час пожежі.

Ми також писали про те, скільки коштує гастрольний гардероб Тіни Кароль.

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Тіна Кароль клип
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