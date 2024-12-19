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Тіна Кароль відповіла співачці СолоХа, яка влаштувала скандал через Нацвідбір

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська співачка Тіна Кароль, яка є музичною продюсеркою Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2025, прокоментувала невдоволення співачки СолоХа, яка не потрапила до лонглиста.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю знаменитості Славі Дьоміну.

Дьомін запитав у Кароль, чому співачка СолоХа не пройшла. Як відомо, артистка першою подала заявку на участь у Нацвідборі.

"Вона не пройшла двадцятку, ця пісня. Тому що поруч знаходяться виконавці, які цього року виглядають сильнішими. І це потрібно якось прийняти, зрозуміти. Ви можете звернутися наступного разу", - зазначила Кароль.

Також вона дала співачці пораду.

"Моя особиста вам порада, пані СолоХо, давайте будемо знайомі. Я б рекомендувала вам змінити жанр музики. Можливо, якщо ви звернете на це увагу, ви побачите результат самі за своїми стрімами, за своїм успіхом, продажем квитків на ваш концерт. Ви - прекрасна, гарна дівчина, я добре знаю, про кого ми говоримо зараз. Я вважаю, що потрібно пошукати себе в іншому напрямку, в іншому стилі", - зазначила Кароль.

Скандал із СолоХою

Після того, як 11 грудня "Суспільне" оголосило лонглист Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 і стало відомо, що артистка не потрапляє на конкурс, вона висловила свою думку.

Вона зазначила, що неодноразово висувала свою кандидатуру на конкурс, а цього року подала заявку першою. Вона також вважає, що потрібно заборонити, щоб артисти брали по два-три рази участь у Нацвідборах, а тим більше поспіль.

Також вона хотіла б отримати зворотний зв'язок, чому їй відмовили.

Співачка СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

Що відомо про співачку СолоХа

Справжнє ім'я співачки - Тереза Балашова, вона також виступала під творчим псевдонімом Тереза Франк.

У 2006 році здобула перемогу на фестивалі "Весняна хвиля". У 2010-му стала лауреатом премії "Кришталевий мікрофон". У 2011 році активно співпрацювала з телеканалом "ОТV", вела на ньому популярне шоу "Модная правда". Крім того, була авторкою окремої постійної рубрики "Зіркові батьки в гостях у Терези Франк" у журналі "Мама-инфо".

У 2015 році почала співпрацювати з Володимиром Бебешко і взяла псевдонім СолоХа.

За цей час вона встигла випустити понад 20 пісень.

Співачка СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

Нацвідбір на Євробачення - повний список учасників

Нагадаємо, 11 грудня організатори українського Нацвідбору оприлюднили список фіналістів. За можливість представити Україну на Євробаченні змагатимуться такі гурти та співаки:

  • BRYKULETS
  • ENLEO
  • FIЇNKA
  • Future Culture
  • GRISANA
  • ХАЯТ
  • KRYLATA
  • МОЛОДІ
  • MON FIA
  • Ranrawi
  • Старикова Христина
  • ТЕСЛЕНКО
  • ЯГОДИ
  • Зіферблат
  • Абіє
  • "ДК Енергетик"
  • Маша Кондратенко
  • МУАЯД
  • "Слухай Сашу"
  • Влад Шериф.

У лютому 2025 року, у фіналі Національного відбору, який відбуватиметься у форматі телевізійного шоу, змагатимуться до 10 виконавців. Як і раніше, переможець визначатиметься шляхом голосування глядачів та оцінок журі.

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