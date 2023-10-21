UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тіна Кароль у топі похизувалася ідеальним пресом (фото)

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Тіна Кароль побалувала шанувальників новими світлинами, на яких вона зображена у джинсах та спокусливому топі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Тіна Кароль похизувалася ідеальним пресом

На сторіс, опублікованих зіркою, вона позує біля дзеркала, а також демонструє свій ідеальний прес.

Як виглядає фігура Тіни Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Зазначимо, що 38-річна виконавиця не стала наносити макіяж, віддавши перевагу природності. 

Як виглядає фігура Тіни Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

До слова, артистка не раз зізнавалася, що бути завжди стрункою і красивою допомагають спорт і правильне харчування.

Прихильники Тіни Кароль нерідко хвалять виконавицю за її фізичну форму і дякують їй за мотивацію.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нещодавно українська співачка і зірка Playboy замилувала фото новонародженої донечки Євлалії.

Також ми розповідали, що Євгенії Емеральд погрожують "злити" інтимні відео з її участю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тіна Карользвезды шоу-бизнеса