Тина Кароль в топе похвасталась идеальным прессом (фото)

Тина Кароль похвасталась идеальным прессом

На сторисах, опубликованных звездой, она позирует у зеркала, а также демонстрирует свой идеальный пресс.

Как выглядит фигура Тины Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Отметим, что 38-летняя исполнительница не стала наносить макияж, предпочтя естественность.

Как выглядит фигура Тины Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

К слову, артистка не раз признавалась, что быть всегда стройной и красивой помогают спорт и правильное питание.

Поклонники Тины Кароль нередко хвалят исполнительницу за ее физическую форму и благодарят ее за мотивацию.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)