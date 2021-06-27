Тина Кароль со словами "Позор!" устроила скандал на сцене в Одессе (видео)

Инцидент случился 26 июня в микрорайоне Аркадия.

Артистке пришлось выступать под большими зонтиками, которые были срочно поставлены организаторами, чтобы укрыть ее от непогоды, ведь над сценой не было крыши.

Тина Кароль исполнила несколько песен, а потом начала высказывать возмущение относительно организации концерта и извинялась перед фанами за качество концерта и звука.

"Это зависит не от меня, и я хочу сказать Итаке, что вы приглашаете не просто людей. Вы приглашаете исполнителей, которые ответственно относятся к своему делу", - заявила артистка, пытаясь не попасть под дождь, вышагивая под установленными зонтиками.

Она добавила, что, возможно, за кулисами ей будет лучше. Кароль сказала, что попытается еще что-то спеть, но это будет сложно.

"Ну неужели нельзя было сделать крышу? Позор!" - заявила звезда.

Видео: Тина Кароль возмущена условиями концерта в Одессе

Поклонники в комментариях поддержали любимую артистку: