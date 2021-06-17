Тину Кароль внезапно застали на рынке в Казахстане (фото)
Тину Кароль застали на продуктовом рынке в столице Казахстана городе Алматы. Туда украинская артистка отправилась с промо-туром, чтобы прорекламировать свой свежий альбом "Красиво".
Фото появились на фан-странице Тины Кароль в Instagram.
На главном рынке города Тина Кароль купила местный альпийский мед, а также фруктов. Для выхода выбрала наряды из летней коллекции Louis Vuitton - красный топ и черные леггинсы.
Фото: Тина Кароль прошлась по рынку в Казахстане (instagram.com/tinakarol_fantina)
Артистка планирует пробыть в стране неделю, в течение которой даст ряд телевизионных и радиоинтервью. Помимо работы ее ждет посещение достопримечательностей. В частности, прогулка по канатной дороге и встреча рассвета в горах.
Отметим, что она уже засветилась на центральном телевидении Казахстана. На ток-шоу "News Zone с Назымой Гадильбек" музыкального канала Muzzone и рассказала о первых впечатлениях от Алматы.
А в прямом эфире утреннего шоу на центральном канале AlmatyTV певица исполнила песню "Скандал".
Скрин: Тина Кароль на телевидении Казахстана
Ранее мы писали, что Тина Кароль заговорила про поездку на "Славянский базар", что состоится в Беларуси в июле. Но после того, как разгорелся скандал, певица забрала свои слова назад.