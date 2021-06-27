Тіна Кароль зі словами "Ганьба!" влаштувала скандал на сцені в Одесі (відео)

Інцидент трапився 26 червня в мікрорайоні Аркадія.

Артистці довелося виступати під великими парасольками, які були терміново поставлені організаторами, щоб укрити її від негоди, адже над сценою не було даху.

Тіна Кароль виконала кілька пісень, а потім почала висловлювати обурення щодо організації концерту і вибачалася перед фанами за якість концерту і звуку.

"Це залежить не від мене, і я хочу сказати Ітаці, що ви запрошуєте не просто людей. Ви запрошуєте виконавців, які відповідально ставляться до своєї справи", - заявила артистка, намагаючись не потрапити під дощ, крокуючи під встановленими парасольками.

Вона додала, що, можливо, за лаштунками їй буде краще. Кароль сказала, що спробує ще щось заспівати, але це буде складно.

"Ну невже не можна було зробити дах? Ганьба!"- заявила зірка.

Відео: Тіна Кароль обурена умовами концерту в Одесі

Шанувальники в коментарях підтримали улюблену артистку: