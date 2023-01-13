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Тина Кароль в прямом эфире публично "послала" всех россиян (видео)

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Пятница 13 января 2023 14:21
Тина Кароль в прямом эфире публично "послала" всех россиян (видео) Тина Король (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Известная певица Тина Кароль вышла в прямой эфир в Instagram, чтобы пообщаться с фанатами и показать реабилитацию раненого бойца. Но россияне, также смотревшие Тину, начали присылать триколоры. Звезда указала им путь прямо за русским кораблем.

Видео появилось на фан-странице Тины Кароль в TikTok.

Что сказала певица россиянам

В прямом эфире в Instagram Тина Кароль показывала, как раненый украинский военный проходит реабилитацию после пребывания на фронте. На кадрах видно, что защитник учится заново ходить с протезом.

Во время этого российская аудитория Тины, до сих пор следящая за ней, начала посылать реакции в виде российского флага. Когда звезда увидела это, не смогла сдержать эмоций, поэтому громко и четко указала неизменное направление россиян.

"Все, кто пишут там свои флаги русские - идите на х*й", - сказала Тина Кароль.

Артистке совсем не присуща такая лексика, из-за чего зрители были очень впечатлены. Свои эмоции они выражали в комментариях к видео:

  • "Тиночка разошлась"
  • "Тиночка говорит на языке фактов"
  • "Вот это я понимаю позиция!!! Респект!!!"
  • "Я люблю ее еще больше"
  • "Это что, Тина?!"

@fan_tinakarol_ #тинакароль #Кароль #путинхуйло #tinakarol #рекомендации оригінальний звук - fantina_karol_

Раньше мы рассказывали, как Тину Кароль разозлил россиянин в аэропорту.

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