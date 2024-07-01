Тіна Кароль приголомшила фанатів своїм пресом. В чому секрет?

У своєму каналі співачка запостила пару фотознімків. На світлинах у дзеркалі чудово видно прекрасну форму селебріті. Особливу увагу зірка зробила на своєму животі.

"Хто рано встає, тому прес дає", - підписала допис Тіна.

Тіна Кароль (фото: t.me/tinakarolofficial)

У коментарях до допису у користувачів розділилась думка щодо фігури Тіни. Хтось пише захопливі компліменти жінці, а хтось звинувачує її у знущанні над собою. Ось деякі з коментарів:

Вау, ну спортсменка!

Красуня наша

Вау, яка спортивна жінка! Найкраща!

Тіна, навіщо ви так худнете, не знущайтесь над собою. Ви дуже мила з щічками, ми хочемо, щоб у вас було все добре, і ви так не знущались над собою і своїм тілом.

Тіно, ви просто знущаєтесь над собою. Перестаньте так худнути. Ви нам дуже подобаєтесь, але не потрібно так робити. Поверніть свою стару талію. Ви були неймовірно гарні. Ми хочемо, щоб ви були здорові, а не знущалися над собою.

39-річна зірка займається одним з найважчих рівнів йоги - аштанга-йогою. Кароль часто ділиться у соціальних мережах своїми успіхами у спорті.

Нещодавно, вона разом із Дашою Квітковою провела спільне тренування, під час якого співачка вразила блогерку своїми навичками.

В результаті цього відео у соціальній мережі TikTok з'явився кумедний тренд, в якому користувачі під запис зі словами Кароль про аштанга-йогу показують своїх домашніх улюбленців та просто смішні ситуації.