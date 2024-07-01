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Тіна Кароль приголомшила фанатів своїм пресом. В чому секрет?

Тіна Кароль (фото:instagram.com/tina_karol)
Автор: Катерина Зелінська

Співачка Тіна Кароль похвалилася фото підтягнутого тіла та вразила фанів своїм пресом. Зірка не приховує, що такі форми - не генетика, а результат наполегливої праці.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, який вигляд має співачка у свої 39 років та в чому секрет її стрункості.

У своєму каналі співачка запостила пару фотознімків. На світлинах у дзеркалі чудово видно прекрасну форму селебріті. Особливу увагу зірка зробила на своєму животі.

"Хто рано встає, тому прес дає", - підписала допис Тіна.

Тіна Кароль (фото: t.me/tinakarolofficial)

У коментарях до допису у користувачів розділилась думка щодо фігури Тіни. Хтось пише захопливі компліменти жінці, а хтось звинувачує її у знущанні над собою. Ось деякі з коментарів:

  • Вау, ну спортсменка!

  • Красуня наша

  • Вау, яка спортивна жінка! Найкраща!

  • Тіна, навіщо ви так худнете, не знущайтесь над собою. Ви дуже мила з щічками, ми хочемо, щоб у вас було все добре, і ви так не знущались над собою і своїм тілом.

  • Тіно, ви просто знущаєтесь над собою. Перестаньте так худнути. Ви нам дуже подобаєтесь, але не потрібно так робити. Поверніть свою стару талію. Ви були неймовірно гарні. Ми хочемо, щоб ви були здорові, а не знущалися над собою.

39-річна зірка займається одним з найважчих рівнів йоги - аштанга-йогою. Кароль часто ділиться у соціальних мережах своїми успіхами у спорті.

Нещодавно, вона разом із Дашою Квітковою провела спільне тренування, під час якого співачка вразила блогерку своїми навичками. 

В результаті цього відео у соціальній мережі TikTok з'явився кумедний тренд, в якому користувачі під запис зі словами Кароль про аштанга-йогу показують своїх домашніх улюбленців та просто смішні ситуації. 

 

 

 

 

Раніше ми розповідали, що Маша Єфросиніна відверто відповіла на питання про секс.

Також ми писали, що співачка KOLA заявила, що колеги з шоу-бізнесу намагаються її "злити".

При створені матеріалу було використано джерела: допис у Telegram-каналі Кароль, відео з TikTok-сторінок з назвами "szprot_europejski" та "a.budakova".

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