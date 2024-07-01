Тина Кароль ошеломила фанатов своим прессом. В чем секрет?

В своем канале певица запостила пару фотоснимков. На фотографиях в зеркале хороша видна прекрасная форма селебрити. Особое внимание звезда сделала на своем животе.

"Кто рано встает, тому пресс дает", - подписала публикацию Тина.

Тина Кароль (фото: t.me/tinakarolofficial)

В комментариях к публикации у пользователей разделилось мнение о фигуре Тины. Кто-то пишет восторженные комплименты женщине, а кто-то обвиняет ее в издевательстве над собой. Вот некоторые из комментариев:

Ваау, ну спортсменка!

Красотка наша

Ваууу, какая спортивная женщина! Лучшая!

Тина, зачем вы так худеете, не издевайтесь над собой. Вы очень милая с щечками, мы хотим, чтобы у вас было все хорошо, и вы так не издевались над собой и своим телом.

Тино, вы просто издеваетесь над собой. Перестаньте так худеть. Вы нам очень нравитесь, но не нужно так поступать. Верните свою старую талию. Вы были невероятно красивы. Мы хотим, чтобы вы были здоровы, а не издевались над собой.

39-летняя звезда занимается одним из самых тяжелых уровней йоги - аштанга-йога. Кароль часто делится в социальных сетях своими успехами в спорте.

Недавно, она вместе с Дашей Квитковой провела совместную тренировку, во время которой певица поразила блогершу своими навыками.

В результате этого видео в социальной сети TikTok появился забавный тренд, в котором пользователи под запись со словами Кароль об аштанге-йоге показывают своих домашних питомцев и просто смешные ситуации.