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Тина Кароль поразила "непокоренным" образом: невероятные фото

Тина Кароль очаровала новыми фотографиями (фото: Ксения Каргина)
Автор: Дмитрий Войналович

Тина Кароль накануне выхода своего нового клипа на новую песню показала невероятной красоты фото.

Фотографиями певица поделилась в своем Instagram.

Детали фотосессии Тины Кароль

Как оказалось, данные снимки-промо-кадры из клипа на новую песню "Вільні. Нескорені", премьера которой состоится 16 сентября.

Здесь Кароль позирует в футуристических нарядах от всемирно известного украинского бренда Lever Couture, Dolce&Gabanna и custom made, разработанных специально для клипа.

"Новая песня Тины полна мощными месседжами победы. Образы в клипе воспроизведены в киберэстетике, они в то же время женственные и футуристические", - говорит стилист Ольга Ревуцкая.

"Наше время пришло! Мы свободны и непокоренные. Я ждала эту минуту долго, эта песня олицетворяет непобедимый дух нашей нации! Пусть песня станет лейтмотивом для освобождения наших территорий и людей. Время пришло строить новых себя, разрушать рабство в себе. Мы возрождены в борьбе!", - комментирует свою будущую премьеру сама певица.

Тина Кароль в новой фотосессии (фото: instagram.com/tina_karol / Ксения Каргина / Алина Симоненко)

Кароль выглядит просто невероятно

Заметим, что певица в последнее время частенько радует поклонников яркими фото, на которых она выглядит потрясающе.

Так, недавно поп-звезда похвасталась на улицах Токио в кутюрной коллекции для журнала Vogue.

Полюбуйтесь тем, что из этого вышло:

Тина Кароль в фотосессии для Vogue (фото instagram.com/tina_karol)

Напомним, недавно Тина Кароль разозлила украинцев исполнением песни "Ой у лузі червона калина".

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Тина КарольНовости шоу-бизнеса