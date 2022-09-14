Тина Кароль поразила "непокоренным" образом: невероятные фото

Детали фотосессии Тины Кароль

Как оказалось, данные снимки-промо-кадры из клипа на новую песню "Вільні. Нескорені", премьера которой состоится 16 сентября.

Здесь Кароль позирует в футуристических нарядах от всемирно известного украинского бренда Lever Couture, Dolce&Gabanna и custom made, разработанных специально для клипа.

"Новая песня Тины полна мощными месседжами победы. Образы в клипе воспроизведены в киберэстетике, они в то же время женственные и футуристические", - говорит стилист Ольга Ревуцкая.

"Наше время пришло! Мы свободны и непокоренные. Я ждала эту минуту долго, эта песня олицетворяет непобедимый дух нашей нации! Пусть песня станет лейтмотивом для освобождения наших территорий и людей. Время пришло строить новых себя, разрушать рабство в себе. Мы возрождены в борьбе!", - комментирует свою будущую премьеру сама певица.

Тина Кароль в новой фотосессии (фото: instagram.com/tina_karol / Ксения Каргина / Алина Симоненко)

Кароль выглядит просто невероятно

Заметим, что певица в последнее время частенько радует поклонников яркими фото, на которых она выглядит потрясающе.

Так, недавно поп-звезда похвасталась на улицах Токио в кутюрной коллекции для журнала Vogue.

Полюбуйтесь тем, что из этого вышло:

Тина Кароль в фотосессии для Vogue (фото instagram.com/tina_karol)