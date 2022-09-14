Тіна Кароль вразила "нескореним" образом: неймовірні фото

Тіна Кароль напередодні виходу свого нового кліпу на нову пісню показала неймовірної краси фото.
Світлинами співачка поділилася у своєму Instagram.
Як виявилося, дані знімки - промо-кадри з кліпу на нову пісню "Вільні. Нескорені", прем’єра якої відбудеться 16 вересня.
Тут Кароль позує у футуристичних вбраннях від всесвітньо відомого українського бренду Lever Couture, Dolce&Gabanna та custom made, що розроблені спеціально для кліпу.
"Нова пісня Тіни сповнена потужними меседжами перемоги. Образи у кліпі відтворені у кіберестетиці, вони водночас жіночні та футуристичні", - говорить стиліст Ольга Ревуцька.
"Наш час настав! Ми вільні та нескорені. Я чекала на цю хвилину довго, ця пісня уособлює непереможний дух нашої нації! Хай пісня стане лейтмотивом для звільнення наших територій і людей. Час настав будувати нових себе, руйнувати рабство в собі. Ми вiдродженi в боротьбі!", - коментує свою майбутню прем’єру сама співачка.
Тіна Кароль в новій фотосесії (фото: instagram.com/tina_karol / Ксенія Каргіна / Аліна Симоненко)
Зауважимо, що співачка останнім часом частенько тішить шанувальників яскравими фото, на яких вона виглядає приголомшливо.
Так, нещодавно поп-зірка похизувалася на вулицях Токіо у кутюрній колекції для журналу Vogue.
Помилуйтеся тим, що з цього вийшло:
Тіна Кароль у фотосесії для Vogue (фото: instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль розізлила українців виконанням пісні "Ой у лузі червона калина".