Тина Кароль попала в скандал из-за своих нарядов во время выступления на свадьбе

Тина Кароль попала в скандал из-за своих сценических нарядов. Дело в том, что популярная украинская певица выступала на свадьбе, и на ней и ее команде были костюмы темного цвета, хотя артистку просили не надевать черное на праздник.
Об этом рассказала организатор событий Кристина Кривцова в Instagram-сториз.
"Когда три месяца брифуешь артиста, высылая color mood и концепты. По-человечески просишь не работать на свадьбе в черных костюмах и взять стойку с цветами в рамках концепта или использовать нашу. Получите распишитесь", - написала Кривцова.
Пользователи сети прокомментировали это.
Напомним, Тина Кароль ошеломила роскошным образом с пикантной изюминкой.
Мы также писали о том, что Танцы со звездами "обновили" ведущую, но фаны в ярости, они требуют вернуть Тину Кароль.