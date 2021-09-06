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Тина Кароль попала в скандал из-за своих нарядов во время выступления на свадьбе

Автор: Styler

Тина Кароль попала в скандал из-за своих сценических нарядов. Дело в том, что популярная украинская певица выступала на свадьбе, и на ней и ее команде были костюмы темного цвета, хотя артистку просили не надевать черное на праздник.

Об этом рассказала организатор событий Кристина Кривцова в Instagram-сториз.

"Когда три месяца брифуешь артиста, высылая color mood и концепты. По-человечески просишь не работать на свадьбе в черных костюмах и взять стойку с цветами в рамках концепта или использовать нашу. Получите распишитесь", - написала Кривцова.

Пользователи сети прокомментировали это.

  • Кто-то просто забыл, что это заказ клиента с четкими требованиями за его же деньги, а не ее сольник. Корона опять задела потолок;
  • Вот и не зовите ее больше, будет тогда посговорчивее и без фокусов. Репертуар для свадьбы тоже странный. Скандал! Прям, в точку по теме мероприятия;
  • Мне кажется, когда артист идёт выступать на корпоратив и берет тройной гонорар, то должен играть по правилам заказчика
  • Так может им под эту свадьбу костюмы пошить специально, ну, цвета лаванды или что там, Айвори? Этими организационными моментами точно занимается не Тина и ее танцоры, а организаторы. Кто-то налажал, думаю, но это точно не артисты.

Напомним, Тина Кароль ошеломила роскошным образом с пикантной изюминкой.

Мы также писали о том, что Танцы со звездами "обновили" ведущую, но фаны в ярости, они требуют вернуть Тину Кароль.

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