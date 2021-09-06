Тіна Кароль потрапила в скандал через свої вбрання під час виступу на весіллі

Тіна Кароль потрапила в скандал через свої сценічні вбрання. Справа в тому, що популярна українська співачка виступала на весіллі, і на ній і її команді були костюми темного кольору, хоча артистку просили не надягати чорне на свято.
Про це розповіла організатор подій Христина Кривцова в Instagram-сторіз.
"Коли три місяці брифуєш артиста, висилаючи color mood і концепти. По-людськи просиш не працювати на весіллі в чорних костюмах і взяти стійку з квітами в рамках концепту або використовувати нашу. Отримайте розпишіться", - написала Кривцова.
Користувачі мережі прокоментували це.
Нагадаємо, Тіна Кароль приголомшила розкішним образом з пікантною родзинкою.
Ми також писали про те, що Танці з зірками "оновили" ведучу, але фани лютують, вони вимагають повернути Тіну Кароль.