Тіна Кароль показала на собі вовняний костюм за 80 тисяч гривень: в чому його особливість (фото)

Тіна Кароль показала, як носити вовняний костюм за 80 тисяч

Тіна останнім часом доволі часто демонструє цікаві та неймовірно гарні образи, які дозволяють їй підкреслювати фігуру та бути на висоті.

Не дивно, що українська поп-діва має велику аудиторію прихильників, яка досить уважно слідкує за життям зірки, а деякі фоловери досліджують гардероб жінки.

Так, наприклад, одна з прихильниць творчості та стилю Кароль у себе в блозі розповідає, скільки коштують луки Тіни та які бренди вона обирає.

Артистка днями продемонструвала на собі розкішний вовняний костюм, що складається з модних брюк та жилета чорного кольору у золоту смужку. Жилет прикрашений кількома золотими ґудзиками.

Тіна Кароль у новому образі за 80 тисяч гривень (фото: instagram.com/_natali_tn_)

Звісно, костюм виглядає цікаво та стильно, але й коштує він далеко не 2 тисячі гривень. Можливо, саме тому він є настільки ефектним:

штани з вовни чорні жіночі - вартують 41 тисячу 900 гривень

жилет з вовни чорний жіночий - коштує 37 тисяч 500 гривень

Разом сума такого аутфіта виходить майже 80 тисяч гривень. І це ціна без взуття та аксесуарів. Та, як відомо, співачка вже давно не купує речі для виступів та зйомок, найчастіше це бартери, прокат або ж подарунки від брендів за рекламу чи інші послуги, які може дати Тіна брендам.

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