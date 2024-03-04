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Тіна Кароль показала, як на ній виглядає сукня за 177 тисяч гривень (фото)

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлія Любченко

Тіна Кароль вміє зачарувати своєю появою будь-де, оскільки вміє себе правильно подати та вибрати доречний одяг.

Про вартість сукні, у якій Кароль нещодавно засвітилась, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль прихильниці співачки.

Тіна Кароль приміряла сукню за 177 тисяч гривень

Тіна Кароль вже неодноразово шокувала своїх фоловерів вартістю вбрання, в якому вона з’являється на публіці. Але один з крайніх образів співачки зміг дуже здивувати своєю вартістю. 

Річ в тому, що поп-діва української сцени вибрала просту, на перший погляд, довгу сукню білого кольору. Але це вечірня біла сукня від світового бренду Tom Ford, яка коштує 177 тисяч гривень.

Скриншот

Це довга сукня з овальним вирізом та довгими рукавами, яка має перехресну торсіонну вставку з прозорого джерсі та віскозного кріплення. А ось манжети на блискавці та є застібка ззаду. Родзинкою цієї сукні є розріз на спідниці, яка ще й має підкладку. 

Сукня Тіни Кароль за 177 тисяч гривень (фото: instagram.com/_natali_tn_)

Звісно, багатьох може шокувати така вартість простої білої сукні. Але, як виявилось, Тіна її не купувала, а взяла напрокат, лише для зйомки, а потім повернула назад. Зірки так часто роблять, бо купувати вечірні сукні для того, щоб одягнути їх один раз - це непотрібні витрати. 

У випадку Кароль це не дивно, оскільки вона ще у спонтанному інтерв’ю з блогером Ніколасом Кармою, артистка сказала, що вона давно не купує вичурні та дорогі вбрання і що більшість з її концертних образів - це бартер або ж подарунки від брендів за контент. 

Виходить, що й ця сукня не була куплена Тіною та її командою, а лише взята в оренду для одного важливого виходу у світ. 

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