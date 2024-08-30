Тіна Кароль у новому кліпі вразила підтягнутим тілом і пластичними рухами (відео)

Співачка Тіна Кароль випустила чуттєвий кліп на пісню "Відчиняю", яка стала першим синглом з альбому виконавиці "Лірика", який з'явиться 19 вересня.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал артистки.

Як зазначається в описі до кліпу, в якому знаменитість продемонструвала всю свою гнучкість та пластичність тіла, "Відчиняю" - це вибухова та сповнена жіночої енергії і магнетизму пісня, де ідеально поєднанні танцювальний драйв та сенси.

Альбом "Лірика" включає 8 нових композицій, які є уособленням емансипації та експресії. Цю роботу знаменитість називає одною із найкращих у своїй кар'єрі.

Тіна Кароль (фото: facebook.com/tina.karol)

Реакція фанів

Ця лірична композиція знайшла відгук у серцях прихильників творчості артистки, про що вони розповіли у коментарях під відео.

Багато хто звернув увагу на неймовірну фізичну форму Тіни.