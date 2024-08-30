Тина Кароль в новом клипе поразила подтянутым телом и пластическими движениями (видео)
Певица Тина Кароль выпустила чувственный клип на песню "Відчиняю", ставшую первым синглом из альбома исполнительницы "Лірика", который появится 19 сентября.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал артистки.
Как отмечается в описании к клипу, в котором знаменитость продемонстрировала всю свою гибкость и пластичность тела, "Відчиняю" - это взрывная и полная женской энергии и магнетизма песня, где идеально сочетаются танцевальный драйв и смыслы.
Альбом "Лірика" включает 8 новых композиций, являющихся олицетворением эмансипации и экспрессии. Эту работу знаменитость называет одной из лучших в своей карьере.
Тина Кароль (фото: facebook.com/tina.karol)
Реакция фанатов
Эта лирическая композиция нашла отклик в сердцах поклонников творчества артистки, о чем они рассказали в комментариях под видео.
Многие обратили внимание на невероятную физическую форму Тины.
- І більше нічого не треба: музика, голос, гарна картинка... Талановито, впринципі як і завжди!!!
- Ця розкутість, розслабленість у поєднанні з ритмом - це щось! одразу відчуваю трек
- Яка в неї фізична форма....!!!! Це стільки труда....!!! Талант + багато труда
- Неймовірний макіяж, фантастична постава, красуня! Найкраща жінка в світі