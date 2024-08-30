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Тина Кароль в новом клипе поразила подтянутым телом и пластическими движениями (видео)

Пятница 30 августа 2024 10:54
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Тина Кароль в новом клипе поразила подтянутым телом и пластическими движениями (видео) Тина Кароль (фото: facebook.com/tina.karol)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Тина Кароль выпустила чувственный клип на песню "Відчиняю", ставшую первым синглом из альбома исполнительницы "Лірика", который появится 19 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал артистки.

Как отмечается в описании к клипу, в котором знаменитость продемонстрировала всю свою гибкость и пластичность тела, "Відчиняю" - это взрывная и полная женской энергии и магнетизма песня, где идеально сочетаются танцевальный драйв и смыслы.

Альбом "Лірика" включает 8 новых композиций, являющихся олицетворением эмансипации и экспрессии. Эту работу знаменитость называет одной из лучших в своей карьере.

Тина Кароль в новом клипе поразила подтянутым телом и пластическими движениями (видео)

Тина Кароль в новом клипе поразила подтянутым телом и пластическими движениями (видео)

Тина Кароль в новом клипе поразила подтянутым телом и пластическими движениями (видео)

Тина Кароль (фото: facebook.com/tina.karol)

Реакция фанатов

Эта лирическая композиция нашла отклик в сердцах поклонников творчества артистки, о чем они рассказали в комментариях под видео.

Многие обратили внимание на невероятную физическую форму Тины.

  • І більше нічого не треба: музика, голос, гарна картинка... Талановито, впринципі як і завжди!!!
  • Ця розкутість, розслабленість у поєднанні з ритмом - це щось! одразу відчуваю трек
  • Яка в неї фізична форма....!!!! Це стільки труда....!!! Талант + багато труда
  • Неймовірний макіяж, фантастична постава, красуня! Найкраща жінка в світі

Недавно Тина Кароль неожиданно высказалась о романе с девушкой.

Также она очаровала фигурой в смелом платье и получила комплимент от известного шеф-повара.

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