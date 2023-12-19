Тіна Кароль у новій фотосесії засвітила стрункі ніжки (фото)

Тіна Кароль показала стрункі ноги у новій фотосесії

Тіна Кароль в останній час досить часто демонструє фотосесії у звабливих та відвертих вбраннях, які дозволяють їй хизуватися фігурою та показувати свої підкачані ноги, струнку талію та плоский живот.

У таку форму Кароль допомогла прийти йога, якою зірка почала займатися вже відносно давно та гарно пропрацювала свою фігуру.

Днями Тіна виклала серію своїх нових фотографій, де вона позує у білому светрі оверсайз та у чорних туфлях, які мають гострий носок.

Ноги Тіни були повністю відкритими, що дозволило їй показати, наскільки вони підкачані та стрункі. Адже на одному з фото видно напружений м’яз, на іншій видно, які худі ноги має артистка.

У цій фотосесії українська співачка має дуже природний образ, вона вирішила майже не наносити макіяж, що до речі останнім часом робить доволі часто, бо цінує свою красу та здоров’я шкіри обличчя.

Тіна Кароль показала нові звабливі кадри (фото: instagram.com/tina_karol)

Також Тіна накрутила волосся і розпустила його, що додало теплої атмосфери у цю просту, але дуже красиву фотосесію на сірому фоні та високому стільці.

Тож, можна сказати, що зараз Кароль виглядає неймовірно привабливо і є справжнім прикладом того, як варто доглядати за собою та своїм тілом, бо це дуже важливо для кожної представниці прекрасної статі.

У співачки нині, певно, її найкраща форма за останні роки, бо настільки стрункою Тіна ще не була, й до того ж зараз поп-діва дійсно змінила свій звичний стиль і почала носити відвертий одяг, що підкреслює її роботу над собою.

Тіна Кароль показала нові звабливі кадри (фото: instagram.com/tina_karol)