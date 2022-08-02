Тина Кароль и MONATIK выступили в Казахстане. Без скандала не обошлось (фото)

Например, многие помнят тандем Данелии Тулешовой и Монатика в четвертом сезоне шоу "Голос. Дети", который принес юной казахстанке победу в этом конкурсе.

Кстати, хедлайнер вечера MONATIK подготовил для алматинцев уникальное, душевное выступление.

Дмитрий Монатик (фото: организаторы концерта)

На концерте звезды перед полностью заполненным залом исполнили как известные всем хиты, так и новые треки. Их первыми услышали именно казахские слушатели в Алматы.

"Voice of Peace удалось собрать полный зал. Это настоящее чудо! Мне кажется, что таким образом казахстанцы продемонстрировали, что выступают за идею мира на всей земле. Мы благодарны городской власти за поддержку и что дали разрешение на проведение концерта", - сказал продюсер концерта Женис Карманов и добавил, что "такого уровня шоу еще не было в Казахстане".

Мероприятие, к слову, было благотворительным. Во время концерта удалось собрать 100 тысяч долларов, которые будут переданы в виде гуманитарной помощи детям Украины.

Украинские и казахские звезды выступили на благотворительном Voice of Peace (фото: организаторы концерта)

Но не обошлось и без скандала

По информации казахских СМИ, на этом концерте у зрителей отбирали сине-желтые флаги.

Как пишет The Village Казахстан со ссылкой на посты местных жителей в соцсетях, задолго до начала концерта выстроилась большая очередь.

Многие пришли с символикой Украины, однако сотрудники службы безопасности начали отбирать у зрителей стяги и стирать принты, нарисованные на их лицах.

"На концерте была большая толпа людей, которые поддерживают Украину. Но им не дали высказать своей гражданской позиции на Voice of Peace. Я считаю, что это нонсенс", - сказал местный активист Дархан Шарbп.

Ему, к слову, все же удалось тайком пронести украинский флаг и развернуnm его в определенный момент.

Однако это заметили охранники и конфисковали флаг.

Позже активист уточнил, что организаторы концерта не имеют отношения к изъятию символики. Запрет на это якобы выдала администрация города.