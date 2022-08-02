Тіна Кароль і MONATIK виступили у Казахстані. Без скандалу не обійшлося (фото)

Наприклад, усі пам'ятають тандем Данелії Тулешової та Монатика у четвертому сезоні шоу "Голос. Діти", який приніс юній казахстанці перемогу у цьому конкурсі.

До речі, хедлайнер вечора MONATIK підготував для алматинців унікальний, душевний виступ.

Дмитро Монатик (фото: організатори концерту)

На концерті зірки перед вщент заповненим залом виконали як відомі всім хіти, так і нові треки. Їх першими почули саме казахські слухачі у Алмати.

"Voice of Peace вдалося зібрати повний зал. Це справжнє диво! Мені здається, що таким чином казахстанці продемонстрували, що виступають за ідею миру на всій землі. Ми дякуємо міській владі за підтримку і що дали дозвіл на проведення концерту", - сказав продюсер концерту Женіс Карманов і додав, що "такого рівня шоу ще не було в Казахстані".

Захід, до слова, був благодійним. Під час концерту вдалося зібрати 100 тисяч доларів, які будуть передані у вигляді гуманітарної допомоги дітям України.

Українські і казахські зірки виступили на благодійному Voice of Peace (фото: організатори концерту)

Але не обійшлося й без скандалу

За інформацією казахських ЗМІ, на цьому концерті у глядачів відбирали синьо-жовті прапори.

Як пише The Village Казахстан з посиланням на пости місцевих мешканців у соцмережах, задовго до початку концерту вишикувалася велика черга.

Багато людей прийшли із символікою України, однак співробітники служби безпеки почали відбирати у глядачів стяги і стирати принти, намальовані на їхніх обличчях.

"На концерті був великий натовп людей, які підтримують Україну. Але їм не дали висловити своєї громадянської позиції на Voice of Peace. Я вважаю, що це нонсенс", - сказав місцевий активіст Дархан Шаріп.

Йому, до слова, все ж вдалося потайки пронести український прапор і розгорнути його у певний момент.

Однак це помітили охоронці та конфіскували прапор.

Пізніше активіст уточнив, що організатори концерту не мають відношення до вилучення символіки. Заборону на це нібито видала адміністрація міста.