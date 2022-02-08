ru ua
Вт, 08 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Украину через 10 лет мы можем не узнать": CLOUDLESS – про Донецк, президента и мечты

Новина українською →
Вторник 08 февраля 2022 08:00
"Украину через 10 лет мы можем не узнать": CLOUDLESS – про Донецк, президента и мечты CLOUDLESS – финалисты Нацотбора на Евровидение 2022 (коллаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

CLOUDLESS снова в списке финалистов Нацобора на Евровидение 2022. Для музыкантов это уже вторая попытка поучаствовать в международном конкурсе – в 2020 году они дебютировали в отборе, но в этот раз возвращаются уже с новым звучанием.

Коллектив стартовал в 2017 году и сразу стал выступать на живой сцене. Тогда же CLOUDLESS презентовали свой поворотный альбом МіжСвітами.

Большая часть композиций сразу стали саундтреками к сериалам и проектам на ТВ, а также прозвучали в кинокартине "Встреча одноклассников".

Сегодня Styler предложил основателю и бас-гитаристу команды Антону Панфилову блиц-интервью. И из него вы узнаете о современном Донецке, отношении к РФ, а также о вдохновении и мечтах CLOUDLESS.

&quot;Украину через 10 лет мы можем не узнать&quot;: CLOUDLESS – про Донецк, президента и мечты

Антон Панфилов ответил на вопросы Styler (фото: instagram.com/cloudless.band)

Скоро вас ждет финал Нацотбора на Евровидение. Представьте, что потом вы побеждаете в конкурсе. Первая вещь, которую вы сделаете?

Шокирую своих родственников, буду неделю на адреналине заниматься в спортзале, чтобы выпустить энергию, отвечать на тысячи поздравлений в Instagram, праздновать этот день каждый год.

Эти люди меня вдохновляют...

Чогьял Намкой Норбу. Еще люди, которые способны добиваться своих мечтаний и целей, оставаясь в здравом уме.

Чогьял Намкой Норбу - это одна из наиболее выдающихся личностей тибетской культуры. Настоящий глубокий знаток традиций и знания своей страны.

Украина через 10 лет будет…

Украину через 10 лет мы можем не узнать. Несмотря на творящуюся дичь, диджитализация победит. Не та, которую нам рекламировал один деятель, а тот же блокчейн, который сделает коррупцию невозможной.

Поэтому я вижу Украину через 10 лет сильной, единой, со своими законными границами и новыми достижениями.

Донецк сейчас – это...

Оруэлл, "Рассказ Служанки", "Черное Зеркало", "Бешеный Макс". Но ненадолго.

Если бы я был президентом, я бы...

Если бы я был президентом сейчас, то я бы быстро перестал быть президентом.

Я не умею, не хочу, не буду жить по тем правилам системы. Но вообще, я был бы бедным президентом, работая четко по регламенту и без популизма.

&quot;Украину через 10 лет мы можем не узнать&quot;: CLOUDLESS – про Донецк, президента и мечты

Антон Панфилов родился в Донецке (фото: пресс-служба)

Украина и Россия это…

Два государства, к сожалению, по соседству. Никакие ни братья, ни один народ. Два отдельных государства, отдельные народности, отдельные истории.

Я говорю на украинском языке потому, что я…

Я не всегда говорю на украинском языке. Я родился в Донецке, где все разговаривали по-русски, где в школе в неделю было пару часов украинского.

Но я стараюсь все чаще разговаривать и писать на родном, потому что это моя самоидентификация.

Если бы это был мой последний день жизни, то я бы...

Поговорил с родными и до конца занимался буддистской практикой.

Моя любимая страна и город – это…

Моя любимая страна для жизни – там, где я и живу.

Любимый город – Киев. Я всегда чувствовал, что нужно переехать в столицу, чтобы быть в центре событий, культурном эпицентре, где я смогу развиваться в музыке.

Когда я путешествую, все места для меня любимы. Невозможно их разделить на первое, второе места. Но потом всегда тянет домой.

&quot;Украину через 10 лет мы можем не узнать&quot;: CLOUDLESS – про Донецк, президента и мечты

CLOUDLESS будут бороться за право поехать на Евровидение 2022 от Украины (фото: instagram.com/cloudless.band)

В своей жизни я сожалею...

Об упущенных возможностях, о несказанных словах и несделанных поступках.

CLOUDLESS будут бороться за участие в Евровидении в финале Национального отбора уже 12 февраля. Они представят на сцене трек All Be Alright.

Напомним, ранее KALUSH Orchestra рассказали, почему выиграют Евровидение 2022, про скандалы и Моргенштерна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение Евровидение 2022 Cloudless
LITE
Как прошел Ukrainian Fashion Week: самые яркие образы сезона осень-зима 2022
Как прошел Ukrainian Fashion Week: самые яркие образы сезона осень-зима 2022