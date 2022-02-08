"Украину через 10 лет мы можем не узнать": CLOUDLESS – про Донецк, президента и мечты

Большая часть композиций сразу стали саундтреками к сериалам и проектам на ТВ, а также прозвучали в кинокартине "Встреча одноклассников".

Коллектив стартовал в 2017 году и сразу стал выступать на живой сцене. Тогда же CLOUDLESS презентовали свой поворотный альбом МіжСвітами.

CLOUDLESS снова в списке финалистов Нацобора на Евровидение 2022. Для музыкантов это уже вторая попытка поучаствовать в международном конкурсе – в 2020 году они дебютировали в отборе, но в этот раз возвращаются уже с новым звучанием.

Сегодня Styler предложил основателю и бас-гитаристу команды Антону Панфилову блиц-интервью. И из него вы узнаете о современном Донецке, отношении к РФ, а также о вдохновении и мечтах CLOUDLESS.

Антон Панфилов ответил на вопросы Styler (фото: instagram.com/cloudless.band)

Скоро вас ждет финал Нацотбора на Евровидение. Представьте, что потом вы побеждаете в конкурсе. Первая вещь, которую вы сделаете?

Шокирую своих родственников, буду неделю на адреналине заниматься в спортзале, чтобы выпустить энергию, отвечать на тысячи поздравлений в Instagram, праздновать этот день каждый год.

Эти люди меня вдохновляют...

Чогьял Намкой Норбу. Еще люди, которые способны добиваться своих мечтаний и целей, оставаясь в здравом уме.

Чогьял Намкой Норбу - это одна из наиболее выдающихся личностей тибетской культуры. Настоящий глубокий знаток традиций и знания своей страны.

Украина через 10 лет будет…

Украину через 10 лет мы можем не узнать. Несмотря на творящуюся дичь, диджитализация победит. Не та, которую нам рекламировал один деятель, а тот же блокчейн, который сделает коррупцию невозможной.

Поэтому я вижу Украину через 10 лет сильной, единой, со своими законными границами и новыми достижениями.

Донецк сейчас – это...

Оруэлл, "Рассказ Служанки", "Черное Зеркало", "Бешеный Макс". Но ненадолго.

Если бы я был президентом, я бы...

Если бы я был президентом сейчас, то я бы быстро перестал быть президентом.

Я не умею, не хочу, не буду жить по тем правилам системы. Но вообще, я был бы бедным президентом, работая четко по регламенту и без популизма.

Антон Панфилов родился в Донецке (фото: пресс-служба)

Украина и Россия это…

Два государства, к сожалению, по соседству. Никакие ни братья, ни один народ. Два отдельных государства, отдельные народности, отдельные истории.

Я говорю на украинском языке потому, что я…

Я не всегда говорю на украинском языке. Я родился в Донецке, где все разговаривали по-русски, где в школе в неделю было пару часов украинского.

Но я стараюсь все чаще разговаривать и писать на родном, потому что это моя самоидентификация.

Если бы это был мой последний день жизни, то я бы...

Поговорил с родными и до конца занимался буддистской практикой.

Моя любимая страна и город – это…

Моя любимая страна для жизни – там, где я и живу.

Любимый город – Киев. Я всегда чувствовал, что нужно переехать в столицу, чтобы быть в центре событий, культурном эпицентре, где я смогу развиваться в музыке.

Когда я путешествую, все места для меня любимы. Невозможно их разделить на первое, второе места. Но потом всегда тянет домой.

CLOUDLESS будут бороться за право поехать на Евровидение 2022 от Украины (фото: instagram.com/cloudless.band)

В своей жизни я сожалею...

Об упущенных возможностях, о несказанных словах и несделанных поступках.

CLOUDLESS будут бороться за участие в Евровидении в финале Национального отбора уже 12 февраля. Они представят на сцене трек All Be Alright.