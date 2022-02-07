BARLEBEN перед Нацотбором на Евровидение 2022 говорит о войне на Донбассе, нежелании петь на русском и любви

Он заменил певца LAUD после дисквалификации и получил возможность побороться за право представлять нашу страну на престижном международном песенном конкурсе в Турине.

Styler пообщался с Александром и расспросил у певца о нежелании петь на русском, войне на Донбассе и стремлении изменить украинский шоу-бизнес к лучшему.

Александр, значительную часть своей жизни вы работали в СБУ, неоднократно бывали на Донбассе, принимали участие в боевых действиях, вы - ветеран АТО. Что для вас война и чему она вас научила? Какие из полученных навыков вы привнесли в мирную жизнь, возможно, они помогают вам на творческом пути?

Не хочется говорить о войне в классическом понимании ее восприятия. В основе вопроса всегда о том, что ей предшествует и последствия, которые война оставляет. Поскольку сам процесс - это лишь об ужасах, страхе и гибели. Никакие навыки не стоят такого обучения.

Этот опыт открыл для меня ясность восприятия жизни и ее истинную ценность.

И именно поэтому я сейчас имею понимание своего предназначения.

Александр знает, что такое война, не понаслышке (фото: instagram.com/barlebensoul)

А после возвращения с Донбасса и окончания работы в СБУ, наведывались ли вы с выступлениями к нашим ребятам не в качестве военного капитана, а артиста?

Наведывался как волонтер на Донбасс и, конечно же, без гитары и песен не обошлось.

Я знаю, что в 2020 году вместе с Филом Коляденко из группы KADNAY вы запустили социальный проект Stop the war. Расскажите о нем поподробнее.

Вместе с компанией Live Music и при поддержке УКФ мы начать проект Stop the war. Филипп Коляденко стал музыкальным продюсером англоязычной композиции, которая была положена в его основу. Проект направлен на то, чтобы с помощью музыки, с помощью песни и видеоряда привлечь внимание к войнам во всем мире, и особенно к войне в Украине.

Мы убеждены, что музыка может служить своеобразным коммуникатором и точкой пересечения для общества, когда все выступают против войны, как инструмент для урегулирования конфликтов.

Артист наведывается на Донбасс как волонтер (фото: instagram.com/barlebensoul)

Вы принципиально не поете на русском, только на украинском и английском. С чем связана такая радикальная позиция? Связана ли она с квотами на радио и телевидении?

Моя позиция не о радикальности, а именно о любви к украинскому языку.

Верю, что украинский язык должен быть в эфире радио и телевидения, поскольку это язык нашей страны и потому, что украинский продукт может быть качественным и конкурентоспособным.

Чувствую в языке нашу культуру, идентичность и историю, имеющую глубокие корни. И по мелодичности украинский в топ-3 мира - все для того, что бы творить на нем.

Как вы относитесь к гастролям украинских звезд в России?

Это позиция каждого артиста и его ответственность перед слушателем.

Александр не представляет себя без песни и творчества (фото: instagram.com/barlebensoul)

Вы занимаетесь вокалом всего три года. Кстати, этот факт поразил саму Тину Кароль на "Голосе страны 2021", ведь за такое короткое время вы достигли мастерства! Что заставило вас сменить военную форму на сценический наряд? Почему именно soul?

Я убежден, что музыкой можно менять жизнь людей. Это путь гораздо более широких и качественных изменений в мире. Верю, что есть слова, которые должны быть сказаны именно через тебя. Именно поэтому произошли такие изменения. Именно поэтому музыка занимает в моей жизни приоритетную строчку.

Мне очень импонирует душевность этого стиля [soul], характерное звучание и возможность заворачивать в него смысл, глубину и эмоции. Именно в этом стиле я могу быть собой и расти вместе с песнями, рождающимися в проекте. Кроме того, я люблю джаз. И все, что берет корни из него, мне резонирует. Поэтому soul - это попадание в самое сердце.

В Нацотбор Вы попали довольно спонтанно. В одном из интервью вы говорили, что в конкурсе вместе с командой поддерживали LAUD, которого дисквалифицировали. Вы знакомы с ним лично и общались ли после его дисквалификации? У него довольно мощная фан-база, не попали под шквал хейта?

С LAUD мы не знакомы и поэтому ничего не обсуждали.

А что касается хейта, то оставляю пространство на знакомство со слушателем и право кому-то не нравиться.

Что именно бы вы хотели и можете привнести в украинскую культуру и шоу-бизнес? Какой социально-культурный месседж донести до слушателей своим творчеством?

Артист воспринимает мир и ретранслирует песни через призму жизненного опыта. Хочется, чтобы украинская музыка через вложенную в нее сознание и глубину была достойным продолжением музыки предыдущих поколений украинцев. Чтобы ее внутреннее наполнение мотивировало людей не разрушать, а творить, любить и чувствовать себя живыми.

"Музыка занимает в моей жизни приоритетную строчку", - говорит BARLEBEN (фото: instagram.com/barlebensoul)

Расскажите о вашей конкурсной песне Hear My Words. Как вы оцениваете свои шансы на Нацотборе? Наблюдаете за конкурентами?

Наша песня – это важные слова, которые должны быть услышаны именно сейчас. Во времена страха и ненависти, напряжения и агрессии, нам крайне необходимо вспомнить о любви, заполнить ею свою душу и вспомнить, как это – любить себя, других, свое дело и страну.

В эпоху постоянных перемен лишь любовь является константой и только она способна исцелить ваше сердце.

Что касается шансов и конкурентов, то не думаю об этом, поскольку фокусируюсь на качестве подготовки, целостности концепции номера и на главных словах, которые должны быть услышанными.

В случае победы, чем планируете поражать европейскую аудиторию? Номер к песне готовите?

Для нас важно содержание композиции и ее месседж, именно поэтому в постановке будет максимальное пространство для восприятия песни. И, конечно же, держим интригу до 12 февраля – финала Нацотбора.

BARLEBEN любит путешествовать (фото: instagram.com/barlebensoul)

Вы очень любите путешествовать. Какая страна на вас произвела наибольшее впечатление и почему? Вообще, в какой стране чувствовать себя лучше?

Невозможно вернуться из путешествия тем же человеком. Поэтому каждая страна, в которой я побывал, оставила след.

Наверное, самые большие контрасты я испытал именно во время путешествия по Марокко.

Но это все ощущается только тогда, когда возвращаешься домой.

Потому что дома любят и ждут.

BARLEBEN – финалист Нацотбора на Евровидение (фото: instagram.com/barlebensoul)