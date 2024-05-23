До Тімоті Шаламе тепер може торкнутися кожен бажаючий: він поповнив колекцію музею Мадам Тюссо

Тімоті Шаламе молодий і дуже талановитий актор, який за короткий термін зміг підкорити серця мільйонів глядачів в усьому світі, оскільки його відданість роботі - зачаровує. А тепер його фігура з’явилась у музеї воскових фігур Мадам Тюссо.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Daily Mail.

Тімоті Шаламе тепер має воскову копію у музеї Мадам Тюссо

Знаменитий музей воскових фігур - це мрія багатьох людей в усьому світі, адже саме там можна власними руками доторкнутися до найвідоміших зірок, яким ми бачимо лише у телевізорі.

Так, колекцію знаменитостей лондонського музею Мадам Тюссо поповнила воскова фігура Тімоті Шаламе, якого вважають однією з найталановитіших та найяскравіших кінозірок останніх років.

Це перша скульптура актора в його кар’єрі. Певно, юний актор навіть не міг собі цього уявити - але він жива скульптура, до якої тепер можна доторкнутися.

Його скульптура імітує один з найбільш вишуканих образів Тімоті на червоній доріжці - в стильному костюмі від Alexander McQueen під час лондонської прем’єри стрічки "Дюна" у 2021 році. Цікаво, що взуття для довершення образу власної фігури музею подарував сам Шаламе.

Тімоті Шаламе має воскову фігуру у музеї Мадам Тюссо (Скриншоти)

"Тімоті Шаламе – дивовижний талант, за яким приємно спостерігати на екрані. Але окрім цього, ми вирішили увічнити його, тому що відчуваємо, що він визначає нове обличчя слави для покоління Z. Для нас велика честь увічнити його в Лондоні й бути першими, хто виліпив і стилізував його знамениті вилиці та кучері", - прокоментував керівник студії в музеї мадам Тюссо Джо Кінсі.

Відомо, що художники музею витратили понад дев’ять місяців на створення воскового зображення популярного актора, особливо ретельно приділяючи увагу ліпленню вилиць, а для фірмових пишних локонів Тімоті творці фігури вставляли окремо кожне пасмо волосся.

Щоправда, у житі Тімоті здається не таким серйозним, як на скульптурі, проте це бачення творців, і Шаламе таки дуже схожий на себе.

