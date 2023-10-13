Джонні Депп у сторонці: де і коли дивитися нову версію легендарного фільму "Віллі Вонка" з Тімоті Шаламе
У грудні 2023 року на великі екрани вийде вже третя інтерпретація роману “Віллі Вонка”. І цього разу головна роль шоколадного чаклуна дісталась Тімоті Шаламе.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чого очікувати від нової екранізації одного з найпопулярніших фільмів "Віллі Вонки" та коли і де можна буде його подивитися.
Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум.
Історія фільму
Голлівудську зірку Джонні Деппа у новій версії фільму від Пола Кінґа замінить молодий, але не менш талановитий актор Тімоті Шаламе, який зіграв головну роль у фільмі "Дюна".
Тімоті Шаламе в ролі Віллі Вонки (фото: Getty images)
Нова стрічка, що є приквелом до відомого дитячого роману "Чарлі та шоколадна фабрика", розповість дивовижну історію про те, як найбільший у світі винахідник, фокусник і шоколатьє став тим самим видатним Віллі Вонкою.
Оригінальний дитячий фентезійний роман валлійського письменника Роальда Даля "Чарлі та шоколадна фабрика" екранізовували двічі - у 1971 та 2005 роках. У першій екранізації вже дорослого Вонку зіграв американський комік Джин Вайлдер. І саме його образ згодом став дуже популярним мемом "Condescending Wonka".
Джин Вайлдер в ролі Віллі Вонки (фото: Кіноріум)
А другий образ майстерно та бездоганно втілив Джонні Депп у стрічці Тіма Бертона. Після того, як на екрани вийшов фільм "Чарлі та шоколадна фабрика" з Деппом у головній ролі, важко собі уявити когось іншого в ролі Віллі Вонки, оскільки Джонні неповторний.
Джонні Депп в ролі Віллі Вонки (фото: Кіноріум)
Але тепер ця дивовижна роль чаклуна перейшла й до молодої зірки Тімоті Шаламе. І в третій екранізації роману, саме він доведе, що найкращі речі в житті починаються з мрії та покаже, як дійти до них за допомогою чаклунства і магії.
Хоча на головну роль розглядали ще й Том Холланд, Райан Гослінг та Езра Міллер. Але режисер обрав Тімоті навіть без проб, оскільки впевнений в його таланті.
Коли і де дивитися
Нова версія "Віллі Вонки" вийде на екрани 14 грудня 2023 та подарує глядачам незабутній зимовий настрій сповнений дивами та справжньою магією.
Раніше ми розповідали про те, що Тімоті Шаламе показав перші фото в образі культового персонажа Джонні Деппа.