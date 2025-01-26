Шуби зі штучного хутра стали хітом: як їх носять Дорофєєва, Люда з Голлівуду і фіналістка "Холостяка"

Шуби зі штучного хутра стали трендом зими 2025 року, продовжуючи тенденцію, що набирає популярності останніми роками. В умовах дедалі більшої уваги до екології еко-хутро стало не тільки етичним вибором, а й стильним, комфортним і багатофункціональним елементом зимового гардероба.

Надя Дорофєєва

Відома українська співачка Надя Дорофєєва часто балує своїх фоловерів образами як у повсякденних луках, так і в сценічних образах.

Так, днями вона продемонструвала лук, який зможе повторити кожна. Дорофєєва одягла сині джинси вільного крою з потертостями, які доповнила чорним гольфом-водолазкою, короткою шубою рудого відтінку з довгим ворсом, а також бейсболкою і зручними черевиками на плоскому ходу.

Дорофєєва показала новий образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

До речі, артистка навіть для сценічних образів і фотосесій також вибирає варіанти зі штучним хутром.

Надя Дорофєєва в шубі (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Люда з Голлівуду

Українська блогерка Люда з Голлівуду (справжнє ім'я - Людмила Луцук) стежить за модними трендами - останнім часом вона помітно схудла і часто ділиться з підписниками модними образами.

Блогерка Люда з Голлівуду (фото: instagram.com/lyudashollywooda)

Вона продемонструвала в мережі образ із коричневою шубою, який кожна модниця зможе повторити, якщо їй потрібно, наприклад, терміново вийти з дому в магазин або за дитиною в дитячий садок.

Люда з Голлівуду одягла базовий лонгслів білого кольору і піжамні штани в тон. Свій лук вона доповнила високими шкарпетками, трендовими бежевими уггами та місткою сумкою із замші найбільш трендового відтінку - коричневого. Завершити образ вона вирішила кулоном на шиї та рудими рукавичками.

Блогерка Люда з Голлівуду (фото: instagram.com/lyudashollywooda)

Анастасія Юзьвак

Фіналістка 13-го сезону популярного реаліті-шоу про кохання "Холостяк" Анастасія Юзьвак продемонструвала в мережі стильний лук з білою шубою з еко-хутра з довгим хвилястим ворсом.

Фіналістка "Холостяка" продемонструвала образ із шубою (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Дівчина показала, що носити такий верхній одяг можна з білим гольфом-водолазкою і класичними синіми джинсами. Ще один варіант - розбавити лук чорним худі з капюшоном.

Анастасія Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Чому шуби зі штучного хутра стали трендом у 2025 році

Етичний та екологічний вибір

У 2025 році штучне хутро вже не сприймається як альтернатива, а як повноцінний, високоякісний матеріал, що відповідає сучасним стандартам стійкості. З кожним роком технології виробництва штучного хутра поліпшуються, даючи змогу створювати вироби, що не поступаються натуральним за зовнішнім виглядом і тактильними відчуттями. Ця тенденція посилюється зі зростанням інтересу до етичної моди, яка підтримує відмову від використання тварин у виробництві одягу.

Сучасні технології

Сучасні виробники штучного хутра використовують передові технології для створення матеріалів, які імітують хутро тварин максимально реалістично. Ці матеріали не тільки мають гарний вигляд, а й поліпшені характеристики: вони можуть бути легшими, теплішими, водовідштовхувальними, а також стійкими до забруднень. Це робить штучне хутро не тільки модним, а й практичним.

Різноманітність дизайну

У 2025 році виробники шуб зі штучного хутра пропонують широкий вибір моделей - від класичних до більш експериментальних. Модні будинки пропонують різні довжини, фасони, а також інноваційні принти та текстури. Це дає змогу кожному знайти ідеальну модель відповідно до особистого стилю. Наприклад, можна придивитися шуби-оверсайз, які створюють ефект розслабленості, або моделі з яскравими, нестандартними колірними рішеннями, такими як рожевий, блакитний або м'ятний.

Варіант із короткою шубою (фото: instagram.com/ingridedvinsen)