Тимоти Шаламе решил сменить профессию: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Variety.

Тимоти Шаламе подписал контракт с Warner Bros

По условиям соглашения Тимоти будет не только играть в фильмах Warner Bros, но и продюсировать киноленты. А это уже большой и новый шаг для юного актера, уже успевшего полюбиться зрителям.

Шаламе знают благодаря таким фильмам как:

"Маленькие женщины"

"Вонка"

"Дюна".

Но немногие знают, что он был продюсером каннибальской истории любви Луки Гуаданьино "Кости и все", в которой он также играл вместе с Тейлором Расселом.

Студия Warner Bros подписала с актером многолетнее соглашение о полнометражном кино для сотрудничества над будущими проектами как в роли актера, так и продюсера.

Все это потому, что фильмы из Шаламе лидировали в кассовых сборах Warner Bros.

Кадр из фильма "Дюна"

"Вонка" набрал 632 миллиона долларов по всему миру, а "Дюна: Часть вторая" - 575 миллиона долларов во всем мире и растет.

По данным студии, он стал первым актером за четыре десятилетия, который снялся в двух лучших отечественных фильмах, что вышли на экраны за последние восемь месяцев.

Согласно источникам, актер заработал более 8 миллионов долларов за "Вонку". Теперь он смотрит на двузначные цифры за главные роли в других студийных фильмах.

"В последние несколько лет мы восхищались не только преданностью Тимоти своему делу, которая очевидна в диапазоне и глубине его разнообразных ролей, но и его непреклонной преданностью каждому проекту, который он имеет в Warner Bros и в других местах", - говорится в совместном заявлении.

"Его сотрудничество над кампаниями для "Дюны" и "Вонки" - это то, что нам всем очень понравилось, и результаты говорят сами за себя", - говорят создатели фильмов Warner Bros.