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Тимошенко на YouTube будет рассказывать, что принимает Рада за закрытыми дверями

Новина українською →
Четверг 08 сентября 2022 11:28
Тимошенко на YouTube будет рассказывать, что принимает Рада за закрытыми дверями Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Юлия Бойко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко начинает видеоблог о работе Верховной рады во время военного положения "А что там в Раде?".

Об этом она сообщила в эфире информационного телемарафона "Единые новости".

По ее словам, поводом для этого стало недавнее решение депутатов от "Слуги народа" и бывшей ОПЗЖ запретить трансляцию заседаний украинского парламента.

Указанным постановлением, по убеждению Тимошенко, парламентарии засекретили от общества работу высшего представительного органа страны.

"Это неправильное решение. Это посягательство на свободу слова. Ведь сегодня в Верховной Раде принимаются очень важные для жизни Украины решения: как позитивные, нужные стране, армии, людям, так и, к сожалению, не очень позитивные. Но люди это все должны знать", - добавляет Тимошенко.

По ее словам, видеоматериалы заседаний украинского парламента можно транслировать не вживую, ведь это вопрос безопасности, а публиковать в записи на телеканале "Рада". К примеру Тимошенко проинформировала о проголосованы Верховной радой изменения, которыми начался процесс корпоратизации и приватизации лесного хозяйства. О таких неоднозначных решениях людям следовало бы знать, однако из-за принятого постановления их лишили этой возможности, добавляет Тимошенко.

"Открытость работы парламента - сверхважная. Поэтому я решила в качестве парламентского контроля после каждого заседания рассказывать вам, какие решения принимает парламент для того, чтобы вы были осведомлены, что происходит во время войны", - резюмировала Тимошенко.

Первое видео из цикла "А что там в Раде?" уже на Youtube-канале Тимошенко.

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