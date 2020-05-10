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Тимошенко призвала сегодня поблагодарить всех матерей

STYLERПерсоны    10.05.2020 - 14:02
Тимошенко призвала сегодня поблагодарить всех матерей
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Политик убеждена, что материнская любовь - это та сила, которая неустанно защищает людей и балансирует добро на земле

Ежегодно во второе воскресенье мая в Украине принято отмечать День матери. Идея возникла благодаря Джулии Уорд, которая пыталась внедрить день, что символично объединяет всех матерей в борьбе за мир.

По мнению лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, о мамах можно говорить лишь словами чистой любви, о чем политик написала на своей странице в Facebook.

"Как-то в интервью иностранный журналист сказал: "Вас называют железной женщиной украинской политики..." Я ему ответила: "Настоящая железная женщина - это моя мама. Но не в политике, а вообще в жизни..." Я благодарю тебя, родная мамочка моя, за все твое терпение, за твою заботу. За твою невероятную силу и мудрость. За твою огромную любовь...", - написала Тимошенко.

Политик убеждена, что материнская любовь - это та сила, которая неустанно защищает людей и балансирует добро на земле.

"Давайте сегодня скажем спасибо всем нашим мамам. Вспомним теплым словом их, когда они уже не с нами. Пожелаем мужества тем мамам, которые сегодня ждут своих детей. Тем мамам, чьи дети сегодня защищают нашу Украину от врагов. А особенно тем чьи дети погибли за Родину, пропали без вести, находятся сейчас в плену... Это добавит веры, это добавит силы", - добавила Тимошенко.

Лидер партии также призвала поговорить со своими мамами, поблагодарить за их любовь и заботу, а также вспомнить тех матерей, которых сегодня уже нет рядом.

"Давайте позвоним нашим мамам, поговорим с ними. Это очень важно. Это бережет их и хранит нас! Вспомните, позвоните, любите", - подытожила Тимошенко.

Напомним, в Украине День матери впервые отметили в 1928 году, когда праздник организовал Союз украинок Канады. В 1939 праздник запретила советская власть и долгое время День матери в Украине не отмечали. В 1990 году праздник вернулся в Украину.

Теги Новости Украины день материТимошенко
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