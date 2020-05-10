Тимошенко закликала сьогодні подякувати усім мамам

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Політик переконана, що материнська любов - це та сила, яка невпинно захищає людей та балансує добро на землі

Щорічно у другу неділю травня в Україні заведено відзначати День матері. Ідея виникла завдяки Джулії Ворд, яка намагалася впровадити день, що символічно об'єднує всіх матерів у боротьбі за мир.

На думку лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, про мам можна говорити лише словами чистої любові, про що політик написала на своїй сторінці у Facebook.

"Якось в інтерв’ю іноземний журналіст сказав: "Вас називають залізною жінкою української політики…" Я йому відповіла: "Справжня залізна жінка - це моя мама. Але не у політиці, а взагалі у житті…" Я дякую тобі, рідна матусю моя, за все твоє терпіння, за твою турботу. За твою неймовірну силу і мудрість. За твою величезну любов…", - написала Тимошенко.

Політик переконана, що материнська любов - це та сила, яка невпинно захищає людей та балансує добро на землі.

"Давайте сьогодні подякуємо всім нашим мамам. Згадаймо теплим словом їх, коли вони вже не з нами. Побажаймо мужності тим мамам, які сьогодні чекають на своїх дітей. Тим мамам, чиї діти сьогодні боронять нашу Україну від ворогів. А особливо тим - чиї діти загинули за Батьківщину, зникли безвісти, перебувають нині у полоні… Це додасть віри, це додасть сили", - додала Тимошенко.

Лідер партії також закликала поговорити зі своїми мамами, подякувати за їхню любов і турботу, а також згадати тих матерів, яких сьогодні вже немає поруч.

"Зателефонуймо своїм мамам, поговоримо з ними. Це дуже важливо. Це береже їх і береже нас! Згадайте, подзвоніть, любіть", - підсумувала Тимошенко.

Нагадаємо, в Україні День матері вперше відзначили в 1928 році, коли свято організував Союз українок Канади. У 1939 свято заборонила радянська влада і довгий час День матері в Україні не відзначали. У 1990 році свято повернулося в Україну.