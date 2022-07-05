Тимбаль из кабачков: этот рецепт приготовления овощей станет любимым

Тимбаль - это блюдо французской кухни. Главная отличительная черта блюда - круглая форма. В основу тимбаля можно использовать спагетти, овощи и даже фрукты. Внутри должна быть начинка из грибов, фарша, зелени или помидоров. Сверху тимбаль закрывается слоем основного ингредиента.
Как приготовить тимбаль из кабачков - читайте в нашем рецепте ниже.
Тимбаль из кабачков - это нежная запеканка, которая может быть основным блюдом или же гарниром.
Кабачок натираем на крупной терке, выкладываем в сито, солим и даем стечь лишней влаге.
Нарезаем одну луковицу и слегка обжариваем ее на смеси сливочного и оливкового масла.
Потом к луку добавляем кабачки и поджариваем еще 5 минут. Даем остыть.
Натираем сыр, добавляем к нему сливки, яйца, специи. Взбиваем до однородной массы и добавляем овощи.
Форму смазываем маслом. Можно использовать любую форму - как круглую, так и квадратную.
В форму выкладываем смесь. Разогреваем духовку до 180 градусов и ставим запекаться на 40 минут. Последние 10 минут температуру убавляем до 150 градусов.
Готовый пирог посыпаем зеленью и подаем к столу.
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