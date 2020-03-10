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Тилль Линдеманн прокатился на заброшенной карусели в Чернобыле (видео)

STYLERПерсоны    10.03.2020 - 09:08
Тилль Линдеманн прокатился на заброшенной карусели в Чернобыле (видео)
Тилль Линдеманн (фото: wikimedia.by)

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн появился в Чернобыльской зоне отчуждения

Тилль Линдеманн покатался на заброшенной карусели в Чернобыльской зоне отчуждения. В сети появилось видео, сделанное в черно-белых тонах, что придало еще большей мрачности образу лидера Rammstein.

Как выяснилось, Линдеманн решил прокатится в Припять после сольного концерта в Киеве, что состоялся 6 марта.

Видео музыкант разместил на своей Instagram-странице, сопроводив его хеш-тегом #chernobyl. Поскольку ролик не подписан, неизвестно, станет ли этот видеоряд частью нового клипа группы, но локация Припяти отлично подходит для индастриал-металла, свойственного Rammstein.

Тилль Линдеман в Чернобыле покатался на карусели (видео: instagram.com/lindemann_de)

Поклонники отмечают, что 57-летний Тилль наконец-то нашел место на планете, где его не атакует армия поклонников с просьбой об автографе.

"Похоже, Тиль наконец нашел место, где никто не попросит у него фото или автограф. Теперь все, что ему нужно, это хороший бокал вина или пива..." - пришел к выводу фан.

"Радиоактивный Тилль", - провел параллели поклонник.

"Самое безопасное место в мире. Коронавируса нет", - иронизирует комментатор.

Тилль Линдеманн прокатился на заброшенной карусели в Чернобыле (видео)

Скрин комментариев

Ранее мы писали, что Тилль Линдеманн снял новый клип. В видеоряде от Rammstein появилась Светлана Лобода - певица снялась в довольно откровенных сценах.

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Новости Украины Тилль Линдеманн
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