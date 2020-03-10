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Тілль Ліндеманн прокотився на покинутій каруселі в Чорнобилі (відео)

STYLERПерсони    10.03.2020 - 09:08
Тілль Ліндеманн прокотився на покинутій каруселі в Чорнобилі (відео)
Тілль Ліндеманн (фото: wikimedia.by)

Лідер Rammstein Тілль Ліндеманн з'явився в Чорнобильській зоні відчуження

Тілль Ліндеманн покатався на покинутій каруселі в Чорнобильській зоні відчуження. У мережі з'явилося відео, зроблене в чорно-білих тонах, що додало ще більшої похмурості образу лідера Rammstein.

Як з'ясувалося, Ліндеманн вирішив проїхатися в Прип'ять після сольного концерту в Києві, що відбувся 6 березня.

Відео музикант розмістив на своїй Instagram-сторінці, супроводивши його хеш-тегом #chernobyl. Оскільки ролик не підписаний, невідомо, чи стане цей відеоряд частиною нового кліпу групи, але локація Прип'яті відмінно підходить для індастріал-металу, властивого Rammstein.

Тілль Ліндеман у Чорнобилі покатався на каруселі (відео: instagram.com/lindemann_de)

Шанувальники відзначають, що 57-річний Тілль нарешті знайшов місце на планеті, де його не атакує армія шанувальників із проханням про автограф.

"Схоже, Тіль нарешті знайшов місце, де ніхто не попросить у нього фото або автограф. Тепер все, що йому потрібно, це хороший келих вина або пива..." - прийшов до висновку фан.

"Радіоактивний Тілль", - провів паралелі шанувальник.

"Найбільш безпечне місце в світі. Коронавіруса нема", - іронізує коментатор.

Тілль Ліндеманн прокотився на покинутій каруселі в Чорнобилі (відео)

Скрін коментарів

Раніше ми писали, що Тілль Ліндеманн зняв новий кліп. У відеоряді від Rammstein з'явилася Світлана Лобода - співачка знялася в досить відвертих сценах.

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Новини України Тилль Линдеманн
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