Тільки не зубами: 3 простих способи швидко очистити насіння соняшника

Існує кілька способів, як почистити насіння соняшнику в домашніх умовах. Потрібно зазначити, варто уникати очищення зубами, адже це може пошкодити їх.

Найкращий спосіб залежить від того, скільки часу і зусиль ви хочете витратити на видалення оболонок.

За допомогою блендера

Всипте невелику кількість насіння в блендер і увімкніть його в режимі пульсації на кілька секунд. Після цього повторіть маніпуляцію кілька разів. В результаті таких дій пошкоджується шкірка.

Далі залийте насіння водою і почекайте, коли шкарлупа спливе. Злийте верхівку і знову залийте водою.

В результаті таких маніпуляцій спливе велика частина очистків, а ядра залишаться на дні.

Качалка

Якщо ви хочете захистити свої зуби або почистити багато насіння, скористайтеся качалкою.

Покладіть паперовий або чистий кухонний рушник на рівну поверхню та зверху викласти насіння.

Проведіть качалкою по насінні, злегка натиснувши, щоб воно розкрилося.

Можна скласти рушник і обережно постукати насіння качалкою. Це розкриє їх.

Якщо у вас немає качалки, ви можете використати молоток для м’яса або каструлю, щоб розбити насіння.

У воді

Замочування насіння у воді на одну або дві години може пом’якшити шкарлупу, що полегшить їх відкривання. Після замочування насіння ви можете обережно відкрити шкаралупу, щоб видалити насіння. Цей спосіб може зайняти багато часу.

Як зберігати насіння соняшнику

Найкраще місце для зберігання - чистий, герметичний контейнер у прохолодному, сухому та темному місці. Комора або шафа якомога далі від кухонної техніки - ідеальне місце.

При правильному зберіганні сире насіння соняшнику зберігається приблизно два-три місяці при кімнатній температурі. Смажене солоне насіння зберігається приблизно рік. При зберіганні в холодильнику термін придатності трохи збільшиться.

Ознаки зіпсованого насіння

Першою ознакою зіпсованого насіння соняшнику є неприємний запах - прогірклий або кислий.

Якщо ви не можете відразу відчути запах, спочатку струсіть насіння. Це допоможе позбутися неприємних запахів, якщо вони є. Ви також можете спробувати насіння, щоб побачити, чи є в них якісь гіркі нотки.

Крім того, будь-яка видима цвіль є ознакою того, що ви повинні викинути насіння, щоб не отруїтися.