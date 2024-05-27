Только не зубами: 3 простых способа быстро очистить семена подсолнечника

Есть несколько способов, как почистить семена подсолнечника в домашних условиях. Нужно отметить, что следует избегать очищения зубами, ведь это может повредить их.

Лучший способ зависит от того, сколько времени и усилий вы хотите потратить на удаление оболочек.

С помощью блендера

Всыпьте небольшое количество семян в блендер и включите их в режиме пульсации на несколько секунд. После этого повторите манипуляцию несколько раз. В результате таких действий повреждается кожура.

Далее залейте семена водой и подождите, когда оболочка всплывет. Слейте верхушку и снова залейте водой.

В результате таких манипуляций всплывет большая часть очистков, а ядра останутся на дне.

Скалка

Если вы хотите защитить свои зубы или почистить много семян, воспользуйтесь скалкой.

Положите бумажное или чистое кухонное полотенце на ровную поверхность и сверху выложить семена.

Проведите скалкой по семенам, слегка нажав, чтобы они раскрылись.

Можно сложить полотенце и осторожно постучать семена скалкой. Это раскроет их.

Если у вас нет скалки, вы можете использовать молоток для мяса или кастрюлю, чтобы разбить семена.

В воде

Замачивание семян в воде на один или два часа может смягчить скорлупу, что облегчит их открывание. После замачивания семян вы можете осторожно открыть скорлупу, чтобы удалить семена. Этот метод может занять много времени.

Как хранить семена подсолнечника

Лучшее место для хранения - чистый, герметичный контейнер в прохладном, сухом и темном месте. Кладовая или шкаф как можно дальше от кухонной техники - идеальное место.

При правильном хранении сырые семена подсолнечника хранятся примерно два-три месяца при комнатной температуре. Жареные соленые семена хранятся примерно год. При хранении в холодильнике срок годности несколько увеличится.

Признаки испорченных семян

Первым признаком испорченных семян подсолнечника является неприятный запах - прогорклый или кислый.

Если вы не можете сразу почувствовать запах, сначала встряхните семена. Это поможет избавиться от неприятных запахов, если они есть. Вы также можете попробовать семена, чтобы увидеть, есть ли у них какие-нибудь горькие нотки.

Кроме того, любая видимая плесень является признаком того, что вы должны выбросить семена, чтобы не отравиться.