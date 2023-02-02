Тільки не викидайте: що можна зробити зі шкірок фруктів та овочів

Закуска з картоплі

Шкірка картоплі чудово підійде для приготування смачної закуски. Для цього потрібно ретельно вимити всю картоплю перед тим, як очистити її. Обсушіть шкірку і опустіть у гарячу олію.

Далі її потрібно посипати любленими приправами та подавати з домашнім часниковим соусом. Такі смачні чипси обов'язково усім сподобаються.

Цедра лимона допоможе очистити чайник

Очистити чайник від нальоту можна за допомогою цедри лимона. Як тільки ви помітите, що на стінках чайника утворюється вапняний наліт, покладіть в нього цедру одного лимона, нарізану на дрібні шматочки, і залийте водою. Все доведіть до кипіння і залиште в чайнику ще на годину. В кінці вилийте воду і промийте чайник. З профілактичною метою використовуйте цей метод раз на місяць.

Можна пофарбувати тканину

Усі тканини можна фарбувати екологічно за допомогою шкірок від фруктів та овочів. Для цього можна використати лушпиння буряка, цибулі, шкірку апельсина або шпинат.

Потрібно замочити тканини в розчині натуральних барвників і залишити на кілька годин, потім все ретельно просушити.

Домашня спеція з цедрою лимона

Якщо ви використали весь лимон і залишилася лише цедра, то можна зробити ароматну домашню спецію. У такій заготовці краще використовувати морську сіль, чорний перець та паприку, адже вони добре поєднаються із цедрою лимона.

Відполіруйте взуття

Зокрема, коли крем для взуття закінчиться в неочікуваний момент, то використайте бананову шкірку. Натріть взуття внутрішньою стороною. Потім візьміть м’яку ганчірку і ретельно наполіруйте взуття.