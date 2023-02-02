Только не выбрасывайте: что можно сделать из кожуры фруктов и овощей

Давно известно, что кожура овощей и фруктов содержит большое количество витаминов и полезных веществ, укрепляющих здоровье. Поэтому их не стоит выбрасывать в помойку, ведь есть немало способов применения ее в быту.
Об этом пишет Interia porady.
Кожура картофеля отлично подойдет для приготовления вкусной закуску. Для этого нужно тщательно вымыть весь картофель перед тем, как очистить его. Обсушите кожуру и опустите в горячее масло.
Затем ее нужно посыпать любимыми приправами и подавать с домашним чесночным соусом. Такие вкусные чипсы обязательно всем понравятся.
Все ткани можно окрашивать экологически с помощью кожуры от фруктов и овощей. Для этого можно использовать шелуху свеклы, лука, кожуру апельсина или шпинат.
Надо замочить ткани в растворе натуральных красителей и оставить на несколько часов, затем все тщательно просушить.
Если вы использовали весь лимон и осталась только цедра, можно сделать ароматную домашнюю специю. В такой заготовке лучше использовать морскую соль, черный перец и паприку, они хорошо сочетаются с цедрой лимона.
В частности, когда крем для обуви закончится в неожиданный момент, то используйте банановую кожуру. Натрите обувь внутренней стороной. Затем возьмите мягкую тряпку и тщательно наполируйте обувь.
Раньше мы сообщали, как правильно нужно мыть фрукты и овощи.
Также мы писали, как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике и без.