Тільки не викидайте: як можна з користю використати старі подушки

Подушка - це предмет, який є в кожному будинку, і рано чи пізно будь-яка людина стикається з тим, що деякі подушки потрібно міняти. Старі подушки викидати не потрібно, адже їх можна використати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Real simple .

Благодійність

Якщо ви купили нові подушки, то старі можна віддати на благодійність.

Притулки для бездомних або тварин можуть забрати ваші подушки, якщо вони в належному стані. Звичайно, перед цим подушку слід ретельно випрати.

Ліжко для домашніх тварин

Якщо у вас є пухнасті члени родини, то вони можуть успадкувати вашу стару подушку. Однією з яскравих сторін цього є те, що подушка вже матиме запахи, з якими знайомі ваші вихованці, тому вони їм сподобаються.

Ізоляційний матеріал

Стару подушку можна використати для запобігання протягам.

Наприклад, якщо обернути ними водопровідні труби, то можна захистити їх від замерзання взимку.

Використовуйте як пакувальний матеріал

Старі подушки можуть допомогти, якщо ви перевозите щось крихке. Зокрема, їх можна покласти між посудом, щоб він не розбився під час переїзду.

Якщо ви не використовуєте подушки за прямим призначенням, то з чотирьох-п'яти стандартних подушок можна зшити підлогову лежанку на зразок японського футона.

Чому не можна викидати подушки

З точки зору езотерики цей предмет накопичує в собі енергію людини. Також, коли ми спимо на подушці, то вона є свідком наших снів.

Викидати їх теж не можна, тому що недоброзичливці можуть навести порчу через подушку, наприклад, зробити підклад. Зокрема, якщо ви виявили в наволочці голку без вушка, то, найімовірніше, скоро можуть виникнути проблеми.