Только не выбрасывайте: как можно с пользой использовать старые подушки
Подушка - это предмет, который есть в каждом доме, и рано или поздно любой человек сталкивается с тем, что некоторые подушки нужно менять. Старые подушки выбрасывать не нужно, ведь их можно использовать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real simple.
Благотворительность
Если вы купили новые подушки, то старые можно отдать на благотворительность.
Приюты для бездомных или животных могут забрать ваши подушки, если они находятся в надлежащем состоянии. Конечно, перед этим подушку следует тщательно постирать.
Кровать для домашних животных
Если у вас есть пушистые члены семьи, то они могут унаследовать вашу старую подушку. Одной из ярких сторон этого является то, что подушка уже будет иметь запахи, с которыми знакомы ваши питомцы, поэтому они им понравятся.
Изоляционный материал
Старую подушку можно использовать для предотвращения сквозняков.
К примеру, если обернуть ими водопроводные трубы, то можно защитить их от замерзания зимой.
Используйте как упаковочный материал
Старые подушки могут помочь, если вы перевозите что-нибудь хрупкое. В частности, их можно положить между посудой, чтобы она не разбилась во время переезда.
Если вы не используете подушки по прямому назначению, то из четырех-пяти стандартных подушек можно сшить напольную лежанку вроде японского футона.
Почему нельзя выбрасывать подушки
С точки зрения эзотерики этот предмет скапливает в себе энергию человека. Также, когда мы спим на подушке, она является свидетелем наших снов.
Выбрасывать их тоже нельзя, потому что недоброжелатели могут навести порчу через подушку, например, сделать подклад. В частности, если вы обнаружили в наволочке иглу без ушка, то, скорее всего, скоро могут возникнуть проблемы.
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