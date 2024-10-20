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Тільки цим знакам Зодіаку пощастить вже з понеділка. Новий тиждень - нові перемоги

Неділя 20 жовтня 2024 06:24
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Тільки цим знакам Зодіаку пощастить вже з понеділка. Новий тиждень - нові перемоги Гороскоп на новий тиждень (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вже з понеділка у життя представників трьох знаків Зодіаку можуть увірватися фантастичні зміни. Новий тиждень (з 21 по 27 жовтня) готує для них великі перемоги та радісні новини.

Які знаки Зодіаку потрапили до списку щасливчиків цього тижня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Spiritualify.

Терези

Вже з понеділка ви отримаєте можливість кардинально змінити своє життя. Зірки обіцяють вам приплив енергії та сил. Настав час зрозуміти, що ви здатні на великі перемоги, починайте підкорювати цей світ.

Тиждень буде вдалим не лише для кар'єрного зльоту. Найближчими днями ви зможете познайомитися з людиною, яка стане вашим добрим другом. Навколо вас почнуть з'являтися ті, хто заслуговує на довіру.

Водолій

Гороскоп обіцяє вам дуже радісні події. Все навколо заграє новими фарбами. Труднощі, які переслідували вас у минулому, там і залишаться. Нове життя почнеться для вас тоді, коли ви наважитеся спалити мости.

Тиждень буде насиченим, ви зможете перебороти свої страхи та навіть позбутися комплексів. Не варто недооцінювати себе, дозвольте собі згорнути всі гори та підкорити будь-які висоти.

Козоріг

Багато хто не вірить у "магію" понеділка, проте цього дня ви зможете зрозуміти, що починаєте нове життя. Щось доведеться залишити у минулому, проте не сумуйте. Незабаром ви зустрінете те нове та прекрасне, про що так давно мріяли.

Аналізуйте свої емоції, але не лайте себе за найменшу помилку. Цей тиждень дозволить вам краще розуміти бажання, почуття, імпульси. Намагайтеся звільнитися від усього, що тягне вас на дно.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, кому обіцяє щастя Таро-гороскоп на неділю.

Крім цього, читайте місячний календар стрижок на жовтень.

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