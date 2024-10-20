Только этим знакам Зодиака повезет уже с понедельника. Новая неделя - новые победы

Уже с понедельника в жизнь представителей трех знаков Зодиака могут ворваться фантастические перемены. Новая неделя (с 21 по 27 октября) готовит для них большие победы и радостные новости.

Весы

Уже с понедельника вы получите возможность кардинально изменить свою жизнь. Звезды сулят вам прилив энергии и сил. Пришло время понять, что вы способны на большие победы, начинайте покорять этот мир.

Неделя будет удачной не только для карьерного взлета. В ближайшие дни вы сможете познакомиться с человеком, который станет вашим хорошим другом. Вокруг вас начнут появляться люди, заслуживающие доверия.

Водолей

Гороскоп сулит вам очень радостные события. Все вокруг заиграет новыми красками. Трудности, которые преследовали вас в прошлом, там и останутся. Новая жизнь начнется для вас тогда, когда вы осмелитесь сжечь мосты.

Неделя будет насыщенной, вы сможете перебороть свои страхи и даже избавиться от комплексов. Не стоит себя недооценивать, позвольте себе свернуть все горы и покорить любые высоты.

Козерог

Многие не верят в "магию" понедельника, однако в этот день вы сможете понять, что начинаете новую жизнь. Что-то придется оставить в прошлом, однако не грустите. Вскоре вы встретите то новое и прекрасное, о чем так давно мечтали.

Анализируйте свои эмоции, но не ругайте себя за малейшую ошибку. Эта неделя позволит вам лучше понимать желания, чувства, импульсы. Постарайтесь освободиться от всего, что тянет вас на дно.